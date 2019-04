Peybernes encuentra un hogar en Gijón

Las vacaciones de verano llevaron a Mathieu a un país que ahora quiere convertir en el hogar de su familia. Su padre, rendido a España, elegía el destino turístico de los Peybernes. “A él le gusta mucho Barcelona. Cuando yo era pequeño, él hablaba muy bien el castellano”. Tanto como el defensa francés, ahora asentado en Gijón, feliz él, feliz su familia. “Estamos muy bien aquí, quiero seguir en el Sporting”. Su hijo mayor asiste a las clases en un colegio de Oviedo, porque “hay una profesora que le está ayudando con el francés”. Mathieu admira su proceso de aprendizaje: “Ya habla el castellano mejor que yo, es increíble”. El pequeño Peybernes comparte clase y amistad con Simón, el hijo del oviedista Nereo Champagne.

“La manera de vivir aquí es lo que nos gusta. Mi familia y yo estamos muy felices. Viajamos mucho en los últimos años y ahora quiero un poco de estabilidad. Estoy deseando quedarme en Gijón. Me gusta la gente, la vida en España, soy muy feliz; tenemos un club muy bueno, de Primera, un buen vestuario, la gente que trabaja en el club es muy agradable”. Peybernes no se cansa de pronunciar su deseo: “Quiero quedarme en el Sporting”.

En Mareo se guardaron una opción obligatoria en caso de ascenso, a negociar si el equipo sigue en Segunda. A Peybernes le resta un año de contrato con el Lorient. “A día de hoy no sé nada; aún no acabó la temporada y podemos subir. Ya se hablará”. El central rojiblanco ve factible el ascenso: “Sí, estoy convencido. Ahora tenemos un juego que es diferente al anterior. Estamos más cerca que nunca del 'play off'. Si jugamos como contra el Oviedo o el Málaga, vamos a jugar los 'play off', seguro”.

El Sporting, su entorno, recibe los halagos de Peybernes. “He jugado en tres clubes de Primera en Francia y el Sporting, por todo, está a ese nivel. Los campos de entrenamiento, El Molinón, la afición... Un club que merece estar en Primera”. El defensa cuenta en su país que ha disputado “uno de los partidos más impresionantes”. Se detiene en el derbi. “Había un sentimiento en el campo que nos hacía invencibles. He jugado derbis en Fancia pero no como este”.

Mathieu Peybernes disfruta de días felices en Gijón. Los inicios no lo fueron tanto. “El partido contra el Rayo fue mi peor actuación. Baraja no habló conmigo, no me dijo nada. Fue una situacion muy difícil, no lo entendía. Fallé y perdimos con goles por mi culpa, lo sabía, soy un profesional, pero (estaría bien) un poco más de respeto para hablar conmigo. Baraja no habló conmigo. Me molestó. Tengo confianza en mí, pero necesitaba hablar con él para ver cómo vio las cosas y cómo las vi yo”. Poco después se abrió la etapa de luces. “Ahora estamos mejor con la llegada de José Alberto. Hablamos mucho. El míster está cerca de todos y, además, se ve un equipo muy unido, más sólido, más hecho”.