Perico Pérez en #DCA: ¿El Sporting? Estoy muy preocupado; veo mucho marketing"

Hugo Perico Pérez atiende la llamada de COPE Asturias desde Argentina para hablar del Sporting, en una situación complicada para el club rojiblanco a nivel deportivo.

¿Cómo te va?

"Bien, muy bien. No así la situación de Argentina, pero en lo particular estoy tranquilo y viendo lo que va sucediendo".

El Mundial le ha dado una alegría enorme al país.

"Fue una bocanada de aire. Lo que siente el argentino por este deporte es increíble, es el deporte por excelencia. Sabemos que esto tiene un tiempo de vigencia que es el próximo Mundial, pero vemos jugadores que vienen por detrás de mucho nivel como Garnacho en Inglaterra, que aseguran ese nivel de futuro y ese carácter exportador que tiene el fútbol argentino".

¿Cuánto de preocupado estás con el descenso del Sporting?

"Muy preocupado. Estaba escuchando lo que estabas contando del arbitraje y no voy a darle lecciones a nadie de lo que tiene que hacer, pero antes de quejarse en público existen los escritorios donde uno puede exponer de una manera un poco más personalizada, sin necesidad de tener que hablar ante los medios si te pitan o no un penalti. Puede ser que dos, tres o cuatro partidos tuvieras que sacar uno o dos puntos más, pero seguiría siendo insuficiente para un club como el Sporting. Ahora mismo tenemos los puntos que tenemos y estamos en una situación intermedia entre estar en Primera o estar con la Ponferradina para bajar. En el momento de ser finos no lo son con el Sporting; hay algo más de fondo. El que no lo quiera ver que no lo vea".

¿Hablar de los arbitrajes es una cortina de humo?

"Digo que hay pretensiones. Todos queríamos ver a un equipo que pudiera subir a Primera. Esto de los árbitros nos daría quizá cinco puntos más pero seguiría siendo pobre para el Sporting, para la historia del Sporting. A ver, muchachos, conozco el fútbol, lo viví, lo practiqué, sé lo que se siente cuando estás arriba o abajo. Me parece que hay cosas raras. He llegado a ver un dibujo del jugador que se quiere en el Sporting. Más alto, más fuerte... como si estuvieran creando una raza nueva. El jugador español tiene su esencia. Me puedo modernizar en entrenamientos, trabajando más en reacción que en correr 12 kilómetros como antes, pero tratar de cambiar la esencia del jugador del fútbol no tiene sentido. Se está caminando por lugares que no entran para nada en lo que tiene que hacer un jugador de fútbol".

¿A qué te refieres?

"Hay mucho marketing. No sé en qué puede variar en una institución que echen a Falo Castro del departamento de seguridad. No sé en qué puede afectar en el campo de juego. Son cosas que no las entiendo. Que se empiece a echar gente de las tiendas... son un montón de cosas que no entiendo. Puedo entender que se hagan en silencio, pero que haya noticias públicas no lo entiendo. A nivel de fútbol, ojalá empiecen a aparecer futbolistas, pero el 80% se tiene que poner en el fútbol y el resto de la mirada alrededor del fútbol. Esto de El Molinón y 2030... hay cosas para solucionar en el Sporting antes que eso. Objetivos que cumplir, que es lo que la gente espera desde hace tiempo".

¿Qué cosas hay que solucionar?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me parece que hay que tener un entrenador durante un año. Aquí entra uno y sale otro, cada uno de una manera diferente. Hay cosas que hay que lavar dentro y no sacarlas fuera. Veo cosas que no son de fútbol, que son de empresa. El fútbol se juega en la calle, haciéndose hombre. ¿Esto de los árbitros? Hacerlo público viendo lo que está pasando con el Barcelona no es conveniente, creo".

¿Hay un proceso de pérdida de identidad en el Sporting?

"Nosotros en Argentina tenemos una gran disyuntiva. Tenemos una idiosincrasia que nos llevó a ganar el Campeonato del Mundo. Ahora, como Guardiola sale jugando con el portero, todos los equipos en Argentina salen jugando con el portero. Los porteros no pueden jugar todos de líberos, no es así. A mí me encanta cómo juega Luis Enrique, pero en el Mundial no salió bien y no por eso lo tienes que cambiar todo, habrá que implementar más cosas, cosas nuevas. No puedes cambiarlo todo de raíz porque hay esencias que marcan el fútbol español como el de Marruecos o el de Estados Unidos. Creo que quieren (Orlegi) cambiar esa historia y pienso que es un error".

Proyecto y continuidad.

"No puedo descrifrar nunca si un entrenador es bueno o malo. ¿Por qué? Porque no duran más de una temporada. Los jugadores tienen más oportunidades, pero el entrenador no porque se le exigen resultados. Así no le puedo evaluar nunca".