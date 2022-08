Hugo Perico Pérez en #DCA: "Lo de Enzo fue muy merecido; viéndolo recordé a Quini"

Viajamos hasta Argentina para hablar con Perico Pérez, icono del Sporting en los 90' y que ha estado muy pendiente de las evoluciones de la presentación que congregó a 8.000 personas en El Molinón.

¿Qué te llamó la atención de la presentación?

Mucha gente, muy fresca y distendida. Había un halo de renovación, de momento nuevo. Irarragorri sabe manejar bien los tiempos en la charla, en llegar a la gente. No es todo tan frío, tan señorial, pero cuidado que todo llega. Cuando la pelota pega en el palo y sale fuera no es lo mismo que cuando la pelota pega en el palo y entra. La reacción de la gente no es la misma. Esto va a tardar, no es que en el fúbtol sumes todo cosas buenas y te salgan siempre cosas buenas. A veces no es así, pero no voy a decir que no estoy contento. Durante 25 años le ha dicho a la cara lo que pensaba a su ex conductor, aunque ahora es una época nueva".

¿La gente celebra más la marcha de los Fernández que la llegada de Orlegi?

"Porque sabías que las cosas no iban a cambiar. Ahora ves que puede haber algo diferente. Cuando vives en una angustia permanente quieres que se corte algún día y venga algo nuevo. Que empieces a vivir sin esa angustia, que te ilusiones de verdad y no termines siempre enfadándote. Lo nuevo siempre crea ilusión. Cuando cambia un técnico hay ilusión, cuando hay fichajes hay ilusión. Imagínate con un cambio de propiedad. En el Sporting cambiaba todo menos quien lo dirigía. Nunca se había cambiado la dirección deportiva. El club siempre hacía lo mismo, así que el resultado siempre era el mismo. Hay un halo de rejuvenecimiento del Sporting".

¿Ves cosas nuevas con respecto a lo anterior?

"Cuando opinas de algo que empieza a caminar y quieres opinar profundo, debes estar ahí todos los días. Desde la distancia lo que yo veo es una gran ilusión, con futbolistas que pueden dar mucho y con un técnico como Abelardo que se la jugó y se merece la oportunidad de llevar al Sporting a Primera. Ahora bien, el fútbol es el fútbol. El rival no te perdona y te quiere pisar. No le importa que seas el club más querido de España. El rival juega por sus colores y te quiere ganar. Veremos cómo empieza a caminar el proyecto".

¿Te parece buen fichaje Cali Izquierdoz?

"No es mi amigo, pero le conozco de verlo en Boca. Es un jugador sobrio, en el uno para uno es muy potente. Suele ganar los duelos. Es inteligente y es líder, por eso era capitán de boca. De cabeza se mueve muy bien a balón parado, tiene mucha intuición. Y es muy sobrio para tocar. Hay que verlo, pero en Boca no salió por una cuestión de fútbol. Defendió algo del vestuario y eso no le gustó a alguien. Por eso perdió la titularidad".

Ayer vimos a Enzo sobre el césped de El Molinón. A ver cuándo te toca a ti, ¿no?

"No suelo ir a lugares donde no me invitan. No hablo de la ciudad y de su gente. Yo le dije a Izquierdoz que el sportinguista le iba a devolver el doble de lo que él pueda dar. Si vas de frente y te esfuerzas, el aficionado del Sporting te da el doble de lo quedas. Yo no me subo al calorín de nada. Lo de Enzo ayer fue un premio merecido. Viéndolo recordé a Quini. Es una nueva época, los anteriores lo estaban haciendo muy mal. Solo yo sé lo que José Fernández me hizo. Ahora hay que mirar hacia adelante porque es un lugar que adoro. Creo que pronto estaré ahí".