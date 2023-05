El perfil de Sebas Moyano, objetivo del Real Oviedo, en COPE Asturias

Sebas Moyano es el primer objetivo del real Oviedo en el mercado de fichajes. El conjunto carbayón no es el único equipo interesado en el todavía extremo del Lugo. El Cartagena también puja por sus servicios, con Luis Carrión, ex entrenador de Moyano, avalando su fichaje.

A pesar del descenso del CD Lugo, Sebas Moyano ha sido de lo poco 'rescatable' de la temporada en el conjunto lucense. Lo cuenta en Deportes COPE Asturias Álvaro Lorenzo, de COPE Lugo. "Fue el faro del Lugo en la segunda vuelta junto a Whalley. Ha tenido siempre una muy buena actitud pese a la situación en la tabla y a nivel futbolístico era la referencia junto a Javi Avilés. Es de los jugadores con mejor nota del Lugo", cuenta.

El perfil del jugador responde a las características del clásico extremo que le encaja a Álvaro Cervera. "Jugador con buen regate, con buena velocidad y oportunista en el área. Ha marcado tres goles, que puede que no parezcan muchos pero sí lo son en un equipo con tantos problemas como el Lugo. Con buenos compañeros a su lado, Sebas puede ser un hombre importante. No da problemas, tiene buena actitud y la afición le tiene mucho cariño. No le hemos visto una mala palabra hacia el club ni se ha dejado ir a pesar de la situación", remata.