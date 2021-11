"Percibo un apoyo total del club"

El entrenador del Sporting, David Gallego, agradece la confianza mostrada por el club y huye del pesimismo en la previa del partido ante el Fuenlabrada.

SOBRE EL EQUIPO Y SU SITUACIÓN

“Creo que es de las mejores semanas en cuanto a intensidad. Siempre ha sido un equipo que entrena bien. Esta semana ha dado un pasito más. Ha sido buena y rica. No te puedo decir otra cosa que, a mí, personalmente, el apoyo y la confianza ha existido desde el primer día. Ha sido algo más a nivel exterior que interior. No ha tenido que hacer nada Javi Rico para darme cuenta del apoyo. Existe desde el primer día”.

LLEGADA DE DELANTERO EN INVIERNO

“La incorporación del delantero,s i lo tenemos claro y es el jugador que consideramos que nos debe ayudar, cuanto antes esté, mejor. No debemos incorporar por incorporar. Lo contrario no tendría sentido”.

SI MAÑANA SE PIERDE, ¿PUEDE SER SU ÚLTIMO PARTIDO?

"Puestos a pensar en si, si, si, pienso que vamos a ganar, a hacer un gran partido, a dar la vuelta a la situación y vamos a disfrutar del equipo".

¿HA HABIDO ALGÚN MENSAJE DEL PRESIDENTE?

"Entiendo vuestra inquietud, también yo la tengo por la dinámica. Mi relación con el consejo, el presidente, la dirección deportiva es la misma que hace ocho semanas. Estamos preocupados por la situación y queremos darle la vuelta, pero no noto nada diferente. Muestras de apoyo. Ahora es lo mismo. Percibo un apoyo total, como me han demostrado anteriormente".

¿SE PLANTEA MANTENER CINCO DEFENSAS?

"Es una opción que existe cada semana. Es algo que nos tiene que enriquecer, jugar con distintas estructuras. Durante el transcurso del partido puede suceder. Tenemos claro el plan de partido. Tenemos claro que lo que vamos a plantear es lo mejor para el partido de Fuenlabrada".

¿SE HA HABLADO EN EL VESTUARIO?

"Hemos hablado en el vestuario y queda dentro. Veo un equipo con mucha ilusión, con confianza y seguros de sí mismos. Tenemos claro lo que nos jugamos, los diferentes escenarios. Soy optimista y pienso en preparar bien el partido, en que los jugadores vuelvan a sentirse poderosos Una victoria nos va a dar la vida. Será un partido complicado, el rival también viene en mala dinámica, pero están bien entrenados".

DJUKA

"Está teniendo pocos síntomas, hace trabajo en su casa, dirigido por nosotros. En cuanto al protocolo, es algo de servicios médicos. No puedo decir cuándo será la próxima prueba. Lo que me interesa es que, como persona, se recupere bien, lo antes posible. Lo necesitamos".

SENSACIONES ESTA SEMANA

"Soy una persona que me centro en lo que depende de mí, soy un apasionado y disfruto. Todas las situaciones como entrenador me las tomo como un reto ilusionante. Ha sido muy productiva para mi cuerpo técnico y para mí. Me siento responsable, ilusionado. Preparamos el partido de la mejor manera posible. No puedo perder el tiempo en lo que no depende de mí. Lo que no depende de mí, me ocupa cero".

DERRUMBE CLASIFICATORIO, ¿HACE QUE EL PARTIDO TENGA MÁS PELIGRO?

"No pienso en la derrota. Puestos a pensar, pienso en la victoria. No preparo ningún partido pensando en la derrota. No he dicho que no pasa nada. La situación del equipo, los números dicen que ha habido un cambio. En cuanto al juego en las dos últimas jornadas, también. No ha estado a su nivel. Tenemos que darle la vuelta. Sí pasan cosas. El equipo tiene que volver a ser el equipo que hemos visto anteriormente. No hablamos de ganar o perder. Tiene que volver a ser ese equipo fiable, que no hemos visto".

QUÉ ESTADIO SE ESPERA

"Tengo clarísimo que tenemos la mejor afición. Saben que ahora el equipo y los jugadores necesitan su apoyo incondicional y lo van a tener. Espero que apoyen hasta el final. Los necesitamos. Cuando las cosas van bien aprietan mucho, pero cuando van mal, también ayudan. No me espero otro escenario. Esta afición es así. No tengo duda de que van a dar lo máximo para que estos jugadores se sientan arropados".

DINÁMICA FUENLABRADA, TENER PACIENCIA PARA GANAR

"En un mismo partido hay muchas fases. Hay que ser conscientes de que habrá momentos donde dominen ellos y donde dominemos nosotros. Tenemos que darle naturalidad. Es importante que ante la adversidad, el equipo se mantenga estable. Si llevamos el plan de partido hasta el final, estaremos más cerca de conseguir la victoria".