"Es mi peor época de resultados pero hay que seguir insistiendo"

Aitor y Berto, ¿disponibles?

"No estan descartados, han tenido buenas sensaciones y hay tiempo. Los canteranos tienen opciones porque por eso están. Solo tenemos a Fran en ataque. Es probable que algún jugador participe de inicio y lo que es seguro es que durante el partido nos tendrán que ayudar".

Necesidad de romper la mala dinámica

"Tenemos la necesidad de ganar siempre. Este equipo no se fija en los datos estadísticos. No hay nadie que no se centre en el presente. Tiene sus debilidades la Real y hemos analizado muy bien al rival. Soy optimista cuando veo al equipo competir. Vienen chcos del Ba echar una mano pero perdemos potencial porque perdemos jugadores nuestros. No le pedimos nada a nuesra afición pero sabemos que la aficion estará con el equipo prque los necesitamos. tenemos muchas bajas y hay jugadores que debutarán y ante la adversidad sé que esta aficion no falla. Lo que depende de nosotros hoy es llegar en las mejores condiciones posibles y es lo que estamos haciendo".

Canteranos

"Alguno tiene posibilidades. Los conocemos porque al filial lo vemos directamente o por televisión. Sabemos de su potencial. Están jugando en una categoría inferior a la nuestra y hay que ser permisivos con ellos. Hemos hablado con Sergio, entrenador del filial, y comentarle por nuestro modelo qué jugadores necesitamos. Una vez están con nosotros, todos tenemos opción de jugar mañana. Puede ser de inicio o no, pero las posibilidades existen".

El Molinón: ambiente

"No tengo nada que pedirle a la gente porque veo que da. A mí particularmente nunca me ha pasado como entrenador tantas bajas. El equipo se ha debiilitado 100%. La gente tendrá paciencia porque saben lo que hay. No podemos ganar en el minuto 1 pero tampoco lo podemos perder. Que seamos pacientes porque el apoyo de nuestra afición es determinante para muchos jugadores que pueden participar mañana".

Qué le dice a los canteranos

"No le he dicho nada a ninguno. Todos los jugadores tienen que estar preparados si se les requiere. Son jugadores del Sporting. Si mañana al final participa alguno haré un apartado con él para decirle que no tiene que demostrar nada porque se estarían confundiendo".

Posibilidad de Aitor en punta y Christian Rivera

"Los dos tienen posibilidades. Aitor ha jugado alguna vez en punta y es una posibilidad que juegue. Christian se va encontrando mejor y valoraremos si puede jugar. Mañana nos debe de ayudar. Que está para ayudarnos 100% que sí porque se le ve mucho mejor".

Real Sociedad B

"El rival tiene una propuesta y no va a cambiar. En transiciones te pude hacer mucho daño, en iniciación tienen todo tipo de salida y te exigen al máximo. Pueden bajar a alguno del primer equipo ante las bajas. Van a jugar a lo mismo y a hacer un equipo súper competitivo. Juegue quien juegue no me espero un rival inferior al de la semana pasada".

A nivel personal

"Cuando se gana y cuando no se gana, no me confunden los resultados. Soy una persona neutra. Los resultados me dicen algo pero no me dicen todo. Es la peor época en cuanto a resultados por estadística pero tenemos que ser exigentes con los detalles. Hay cosas que son incontrolables con el juego. Tenemos que seguir insistiendo para que sea cara. Hay que ser realistas. Son circunstancias y momentos y esto va a volver a pasar".

Campuzano y las lesiones

"Hay situaciones que son incontrolables. Un chico que ha tenido muy mala suerte con las lesiones. No tengo ninguna duda de que será un jugador importante en el Sporting. Estaba perfecto y ahora tiene una lesión de tobillo. Pensamos que pudo romper ligamentos y es 'solo' un esguince. No deja de ser mala suerte. Estaba muy desolado el día que le ocurrió pero con los resultados le ha dado un subidón. Espero que tenga esa continuidad porque va a ser un jugador que dará mucho rendimiento a este club, no tengo dudas".

Qué le transmte el club

"Siempre que vamos al Molinon está Javi Rico y el presidente. Ha sido como una semana más. Nos hemos saludado y todo bien. Muchas veces nos saludamos antes de entrar al estadio. No me dijeron nada diferente".