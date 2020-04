“Pensar que se reanudará la competición me ayuda en el día a día”

El Real Oviedo ya suma más de un mes sin entrenarse. La competición sigue detenida por la crisis del coronavirus y los futbolistas del equipo carbayón buscan respuestas. Es algo que expresa el lateral Mossa, uno de los jugadores más experimentados del vestuario. Para el defensa azul, “los futbolistas vivimos en una incertidumbre brutal. Nos llega mucha información por los medios, por los chats grupales. No tenemos ninguna idea clara de qué pasará. He optado por pensar que se va a reanudar porque creo que me ayuda individualmente a entrenar y a mantener una disciplina. Ojalá todo vuelva a la normalidad cuanto antes”.

Sin embargo, Mossa también comparte las impresiones de su compañero Christian Fernández, partidario de dar por concluida y nula la temporada, aunque cree que, en ese caso, existirán daños colaterales. “Desde un punto de vista de sentido común, creo que sería lo más conveniente. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra. Hay una estructura económica que aguanta esto. Si no se juega, habrá un impacto que será importante y pondrá las cosas complicadas al fútbol. Ojalá se vuelva a la normalidad cuanto antes por el bien del fútbol y de todos los sectores”.

El defensa del Real Oviedo también admite que los Ziganda ha estado encima de los futbolistas durante este confinamiento y ha dado a los jugadores azules una serie de pautas. “Los consejos, más que nada, han venido de parte del entrenador y del preparador físico. En el plano mental han venido por parte del entrenador, una persona con experiencia. Es algo que ayuda a todos, no solamente a los más jóvenes. En una de las primeras conexiones con Ziganda hizo referencia a cómo pensaba que teníamos que vivir este confinamiento. Eso nos ha ayudado”, asegura.

Respecto a los entrenamientos que están llevando a cabo, ha valorado positivamente la presencia de Samuel Sánchez en la sesión de este lunes. “Me hizo mucha ilusión ya que soy un gran aficionado del ciclismo. Tener delante a alguien a quien he visto tantas veces desde el sofá de casa me ha hecho muy afortunado”.