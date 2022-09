Bolo: "Pensar que no ganamos es una piedra más en la mochila"

¿Cómo ha ido la semana?

“La semana ha ido bien. Como todas, como una buena semana de trabajo. Con ganas de hacer un buen partido que nos acerque a la victoria. Es lo que todos queremos y por lo que llevamos tiempo trabajando”.

¿Cómo están Borja y Koba?

“Borja está trabajando con los recuperadores, esperemos tenerlo con nosotros lo antes posible y que no sea muy largo. Koba tenemos que ver cómo evoluciona. Me comentaron que tenemos que tener paciencia y ver cómo va evolucionando”.

¿Cómo está trabajando el equipo para salir del atasco ofensivo?

“Trabajamos para jugar un buen fútbol, generar ocasiones y eso hará que nos dé más posibilidades de conseguir los tres puntos. Trabajamos de una forma, tenemos un patrón creado y vamos a muerte. Vamos a trabajar fuerte para que llegue la victoria. Las prisas y los nervios lo único que puede hacer es que cometamos errores. Este equipo va a jugar muy bien y va a generar ocasiones. Tenemos que generar muchas más y encontrar una vía de fútbol más atractiva”.

¿Cómo ve a Javi Mier?

“Desde pretemporada le veo muy bien. Trabajando duro y demostrando lo buen jugador que es. Tenemos mucha confianza en él y puede entrar cualquier día de titular. Y estamos convencidos de que lo hará bien”.

¿Dónde encuentra las vías para la mejora?

“Las cosas las tenemos muy claras. Para mí el error son las piedras que nos estamos metiendo en la mochila. Esa presión desde el primer día de que hay que estar arriba, jugar Play Off, ascender... en esta vida hay que vivir el día a día. El partido más inmediato es el Cartagena y los jugadores tienen que estar centrados en eso. Cada uno se mete la exigencia que cree conveniente. Todos somos muy ambiciosos pero bajo mi experiencia meter piedras en la mochila nos va a venir mal y nos está poniendo nerviosos. No estamos tomando buenas decisiones. Tenemos que hacer un buen partido, tener un buen resultado y eso nos va a liberar. Meter más presión de la adecuada quizás sea lo que no estamos sabiendo digerir. Un buen partido nos puede venir bien para liberar esa carga”.

¿Qué le transmiten Tito y Pachuca?

“No solo hablamos por el inicio liguero. Desde el primer día hay mucha comunicación y mucha confianza. La comunicación es muy fluida y hablamos de todo. Eso es importante, que la propiedad quiera mejorar todo lo que pueda ayudar”.

¿Cómo se encuentra en lo personal?



“Estoy muy tranquilo y muy confiado. Como el primer día, buscando dar con la tecla y buscando soluciones. Veo una ilusión muy grande desde el primer día, pero tenemos que vivir el día a día. Hacemos mucha autocrítica y reconocemos que el equipo no está bien, pero también hay cosas positivas y tenemos que hablar de ellas. Estamos todo el día que si llevamos un mes sin ganar, que si falta gol... también podemos hablar que de los últimos cuatro partidos sólo se ha perdido uno, que dejamos portería a cero. Intento buscar dentro de lo malo cosas positivas y también podemos hablar de eso. Pensar que no hemos ganado es una piedra más en la mochila. ¿Por qué siempre buscamos lo negativo y no lo positivo? Estoy convencido que el trabajo va a salir y que vamos a ir mejorando. Esto es muy largo y tengo plena confianza en todo el mundo. Les veo entrenar, vosotros también les veis entrenar, incluso cuando tenemos puerta cerrada. Vamos a valorar las cosas, no vamos a fijarnos en que el equipo no ha arrancado todo ello bien que quisiera. Lo sabemos todos, pero hablarlo todos los días no vale de nada. No los mejora. Esto va a ir bien si todos remamos en la misma dirección. Club, afición, medios... si no estamos todos juntos no va a ir bien. El buen fútbol y que el Real Oviedo esté lo más arriba posible, todo lo bueno va a ser bueno para todos. Sobre todo para la afición”.

¿Ese ambiente dónde lo percibe?

“Estamos unidos como el primer día. Tenemos que tener autocrítica y saber que se puede mejorar, pero vamos a hacerlo desde lo positivo. No sé lo que hay fuera. Cuando voy por Oviedo percibo confianza y ánimo. Veo más ese ambiente. Intento abstraerme del ambiente de los medios, pero no veo sacar cosas positivas. Al final te llegan cosas. Hay cosas positivas, hacedme caso. Muchas. Se está mejorando todo lo que hay dentro”.

Sobre el Cartagena

“Rival durísimo, con un grandísimo entrenador, sé cómo trabaja. Un gran equipo con gente experimentada que sabe a la perfección lo que tiene que hacer. Está ahí por méritos propios. Va a ser candidato a Play Off y a ascender. Intentaremos ponerle las cosas difíciles. Es un equipo duro”.