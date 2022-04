"El peligro es que la afición o el futbolista piensen que está todo hecho"

A falta de cinco jornadas para el final de liga en Segunda, el Oviedo mantiene su posición de playoff de ascenso a Primera. Sexto clasificado, con cinco victorias consecutivas tras la conseguida en Alcorcón y con 19 puntos obtenidos de los últimos 21 en juego. Luis Rueda da su opinión en Deportes COPE Asturias sobre el momento del Real Oviedo en este sprint final de temporada.

Si este año no se juega playoff, ¿cuándo?

"Mientras haya partidos, hay posibilidades de todo: seguir con la dinámica o que esto se pueda romper. Cinco victorias consecutivas no son fáciles. Queda el sprint final y no va a ser sencillo".

¿Dónde están las claves de este final de competición que está realizando el Oviedo?

"En el proyecto, en la continuidad. Ziganda no ha cambiado nada. El que diga que ha cambiado, se equivoca. Solo hace falta ver el transcurso de los partidos. Sigo viendo a un equipo reconocible y fiable, difícil para los adversarios. Un equipo fuerte en casa, respondo aquí a tu pregunta: ser fuertes en casa es clave. La gente es resultadista y solo valen los resultados, los buenos o los malos. En este caso son buenos, pero la categoría es muy extraña. El descenso está gratis: los cuatro de abajo tienen números pobres viendo la historia de la Segunda, por eso los números del playoff son más altos que en los últimos años. Hay que hacer, bajo mis cuentas, 68, 69 o 70 puntos para entrar".

¿La clave está en el Tartiere?

"El Oviedo lleva meses bien en casa. Los números de principio de temporada en casa eran mejorables. Si te aferras a lo de casa tienes mucho ganado".

Ziganda dice que va a por el quinto: el Girona

"Es un buen mensaje. Ser ambicioso, mirar hacia arriba. Todo el mundo mira los resultados de los de atrás, de Las Palmas y de la Ponferradina, pero es bueno mandar ese mensaje ambicioso de ir hacia arriba. De los nueve o diez primeros, cualquiera estaría capacitado y tendría argumentos suficientes para jugar un playoff".

¡Para que luego digan que Ziganda no es ambicioso!

"Se dicen muchas cosas (risas). También se decía que no ponía a Montiel y tuvo que salir el futbolista casi a desmentirlo. Ningún entrenador se tira piedras contra su propio tejado. No todos los jugadores en el banquillo funcionan mejor de inicio. Yo se lo traslado a mis equipos: no son solo importantes en el fútbol los que empiezan en el primer minuto porque los partidos duran 90 minutos, y no todas las cartas se tienen que jugar en la primera mano".

En el Oviedo hay muchos jugadores en la rueda ahora mismo: titulares y suplentes. Montiel, Rama, Matheus...

"Eso tiene un responsable. La gestión de vestuario es importante porque demuestra que todos están enchufados. Estás citando a jugadores que son ahora determinantes a nivel técnico. Hubo tramos de temporada en los que al Oviedo le han faltado jugadores determinantes, sobre todo se notó contra la Real Sociedad B, que era un equipo cerrado. Te faltaban argumentos y jugadores para abrir la defensa con una jugada individual. Montiel, Hugo Rama, Pombo o incluso Matheus, jugadores con buen pie que están en buena forma y enchufados. Eso es una gran noticia para el grupo".

De los cinco partidos que quedan, ¿cuál te preocupa más?

"El Ibiza. Típico partido de última jornada que te juegas todo y el rival no se juega nada, con tranquilidad. La Segunda División tiene resultados las últimas jornadas un poco sorprendentes. No tengo la sensación de que ninguno vaya de turismo a ningún lado. Yo tengo la sensación de tener enchufado a mi equipo. Esos partidos en los que no te juegas nada pueden afectar a la gestión emocional y motivacional. Prefiero siempre equipos que se jueguen algo. El Mirandés, por ejemplo, tiene gente joven, dinámica, con energia, un nuevo entrenador. Son muy competitivos, por eso los llaman los 'jabatos'. Luego tienes que ir a Málaga, que no se pueden dormir por el descenso. Luego vete tú a saber cómo llegas a Las Palmas, el partido que te encuentras en el insular. Y contra el Ibiza no puedes pensar que es fácil. El peligro para el Oviedo es que la afición o que el futbolista piense que está todo hecho cuando no se ha hecho absolutamente nada. A base de trabajo y resultados, como ha demostrado el Oviedo, puedes optar a algo. Pero la Segunda es demasiado competitiva y requiere de una tensión a nivel emocional y competitivo que hace que tengas la capacidad de estar enchufado o no. Y a eso ayudan los resultados: no se trabaja igual con resultados positivos o negativos. El Oviedo ha demostrado que puede estar arriba y ahora solo queda trabajo. Un poco de fortuna, como se vio en Alcorcón, y seguir siendo rocoso y fiable para que los rivales no den su mejor versión".

La importancia de no dar nada por hecho

"Es que no hay que darlo por hecho por una sencilla razón: salvo dos o tres equipos en esta categoría, por arriba y por abajo, los demás tienen una igualdad tremenda. En julio todo el mundo quire jugar playoff. Te hablo de Málaga, Sporting, Leganés, Huesca... son equipos que si los pones en un papel en julio, ¿quién discute que puedan jugar un playoff a Primera? No puedes dar nada por hecho porque cualquier equipo de esos 12 o 13 que están ahí en medio te puede ganar tanto fuera como en casa".