Pelayo Pérez: "Espero que las críticas al equipo terminen en cosas positivas"

Pelayo Pérez es una de las figuras más destacadas del Sporting B. El filial rojiblanco comenzó con dudas la temporada, situado incluso fuera de los puestos de playoff de ascenso a Segunda RFEF. Sin embargo, en las últimas semanas ha iniciado una escalada que les ha colocado segundos a sólo cuatro puntos del líder: el Oviedo Vetusta.

Hablamos con el mediocentro zurdo del Sporting B, que reconoce que las críticas les han 'picado' en lo deportivo y que sueña, como cualquier canterano, con debutar con el primer equipo.

"Los resultados se están dando. ¿Las críticas? Al fin y al cabo te molesta porque eres el Sporting y tienes que estar arriba. La situación está remontando y las críticas me imagino que acabarán en cosas positivas".

A nivel personal

"En los últimos partidos me estaba encontrando muy bien. El partido del Cova me lo perdí por estar un poco pachucho... luego entré en la convocatoria contra L'Entregu pero no pude jugar porque acabo de salir del COVID. Estoy recuperando la forma".

¿Preparado para el primer equipo?

"Ojalá sea pronto. A disposición del míster porque estaría encantado de subir. De momento a currar en el filial que es de momento donde me toca estar. Ojalá sea muy pronto en el primer equipo".