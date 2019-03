Pelayo: "Con respeto para el Sporting, un 0-1 estaría muy bien"

Pelayo Novo vivirá hoy su primer derbi entre los dos primeros equipos desde la grada de El Molinón. “Iré con mi primo, que es del Sporting. Con respeto para el rival, un 0-1 estaría muy bien”. El exjugador azul, abonado incansable del Oviedo, sonríe. “Soy socio desde 1997. Ahora vuelvo a ir al Tartiere como aficionado. Estoy viendo bien al equipo”, destaca sobre el conjunto de Anquela.

En la noche previa al gran derbi asturiano, Pelayo es el protagonista en Tiempo de Juego. El ovetense narra su recuperación: “Voy poco a poco, cada día mejor. Bromeando suelo decir que no dejo las muletas para sacar un brazo importante... Nunca había estado fuerte de arriba y ahora lo voy a conseguir”. El exfutbolista del Oviedo tiene la agenda diaria repleta. “Hago rehabilitación, gimnasio, piscina, también otros deportes. Voy al mar y me meto con la tabla y trato de coger alguna ola. Voy a jugar al tenis en silla con FEDEMA (Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado). Es difícil el manejo de la silla, no estás acostumbrado, es complicado conseguir esa movilidad, pero todo se aprende. Lo pasamos muy bien. Disfruto de ese tipo de cosas”, asegura.

Para el futuro a medio plazo, Pelayo Novo no tiene prisa. “Soy muy joven, me quedan muchas cosas por hacer. Ahora no tengo prisa por saber lo que quiero. Me queda mucho tiempo”. ¿Un futuro vinculado al fútbol? "No lo sé. Ahora estoy haciendo un curso de temas de administración. Me estoy formando”.