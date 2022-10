Pedro Martín sobre el penalti señalado a Bretones: "La acción no tiene relación con la sanción"

Pedro Martín, experto arbitral de Tiempo de Juego, ha dado su opinión en Deportes COPE Asturias sobre el penalti señalado a Abel Bretones frente al Deportivo Alavés que supuso el 2-1 definitivo.

¿Es penalti o no?

"Si le pega claramente en la mano, después de haberle dado en la pierna y subido el balón hacia arriba, un balón que no va a puerta... yo esos penaltis no los pitaba nunca. En teoría, si un defensa despeja la pelota, ese despeje se va fuera y la acción de la mano no tiene ninguna importancia, no pito penalti. Otra cosa es que el balón continuase su dirección hacia la portería y se encontrasen una mano totalmente despegada. Eso es lo que tiene que interpretar el colegiado, pero el problema es que los árbitros ya no interpretan nada. Se pierden en normas absurdas y al final no piensan en lo que es el juego. Si el defensa del Oviedo despeja la pelota, esa pelota no va hacia portería y le roza en la mano, ¿cómo vas a pitar penalti? Es como la jugada de ayer en el Bernabéu. Nos estamos volviendo todos locos".

Lo que expones es que la mano tenga impacto en el juego. Si el balón va a portería, bien. Si no va a portería...

"Además el jugador no tiene ninguna intención de jugar el balón con la mano. El rebote va a su mano. No hay ninguna imagen clara en la que se vea un contacto evidente. En vez de interpretar el juego como debe ser, se dedican a mirar si le roza en la mano o no. ¿Qué incidencia tiene esa mano en el juego? ¿Ninguna!

El único caso en que no se pita mano después de un rebote, según el reglamento, es si el despeje es voluntario y pega en la mano.

"Sí, ese es un árbitro que va al reglamento, pero que no se nos olvida que el legislador empieza el reglamento diciendo que 'por norma general...'. El reglamento no incluye todos los casos, pone una norma general para que el árbitro la interprete. Lo que tiene que hacer un árbitro es interpretar la jugada y no ceñirse a las tonterías que te van diciendo. Se olvidan de que tienen que interpretar el juego. Para eso son árbitros y no robots. Un árbitro debe saber de fútbol. Si un árbitro se mete a pitar y no sabe de fútbol, mejor que no arbitre.

Se esfuerzan en cabrearte cada fin de semana.

"Igual que a los políticos les echan en cara que están alejados del pueblo, que es verdad, los árbitros y mucha gente en el fúbtol no se enteran de lo que es el fútbol. Es un deporte maravilloso y se lo están cargando. En el fútbol, de toda la vida, una acción grave tenía su correspondiente castigo. Una pena máxima era por haber cometido algo grave. Se están pitando penaltis por tonterías, por casualidades. No tiene ninguna relación la acción con la sanción. El parchís lo entiende todo el mundo porque las normas son claras. Eso pasaba con el fútbol antes, pero ya no".