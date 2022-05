Pedro Díaz: "Nos vimos en una situación límite"

¿Cuántas ganas tenéis del sábado?

"Te podrás imaginar. Esto no se puede adelantar, hay que disfrutar y acabar bien esto cuanto antes. Que llegue el partido y ganarlo; y acabar con esto".

¿Cómo fue el primer gol de Gragera? ¿Iba el balón hacia él?

"A Jose lo conozco desde hace mucho y estoy casi todos los días con él. La jugada es la que está planeada: centrar a Jose y sale bien. Tomi me da más alternativas por si el balón no va a donde fue. Esta vez salió a la perfección. Fue un gol muy guapo porque Jose saltó con todo. Así salieron las cosas".

¿Cómo ha podido cambiar tanto el equipo?

"Creo que es muy difícil salir de situaciones negativas, darles la vuelta. Te mentalizas de que estás en una situación límite. Cuando está lejos, te la imaginas pero no te lo terminas de creer hasta que llega. Estábamos al límite. Y un plus increíble es la gente. Se va haciendo complicado porque ver que su equipo no funciona es duro, pero a pesar de todo eso vienen al Molinón y lo llenan. Todo eso va siendo para bien y salen las cosas".

¿Motiva más la presencia del Pitu para hacer un proyecto de futuro en el Sporting?

"Si te digo la verdad, pienso menos el futuro porque el año está siendo malo. Tengo bastante con el presente. Quiero que llegue el sábado y terminar con este mal sueño de una vez. No pienso absolutamente nada en el futuro".

¿Pensando ya en el Fuenlabrada?

"Está claro. Parece que hicimos mucho pero, al final, ganamos un partido muy importante contra un rival muy complicado. A principio de temporada ganábamos un partido detrás de otro y era lo normal. No hicimos nada aún. Va a hacer mucho calor y el Fuenlabrada es complicado. Hay que sacar los tres puntos para cerrar esto ya".

¿Qué grado de influencia ha tenido el Pitu en tus dos últimos partidos?

"Es un cúmulo de muchas cosas. Por desgracia se va un entrenador pero, cuando llega otro, cambian las cosas y se respira otro ambiente. Viéndonos en la situación en la que estábamos, no queda otra que poner todo encima de la mesa. Es un cúmulo de muchas cosas. Los desayunos de equipo, la piña que hacemos ahora más que nunca... Para ser futbolista hay que sacar adelante momentos difíciles. Me alegra saber que soy capaz de hacerlo cuando las cosas no vienen bien".

¿Qué Fuenlabrada te esperas?

"Afrontaría el partido como si fuera en mitad de temporada. Sabes que eso es bueno para ti y para el equipo. Va a haber muchas cosas en contra. Afrontarlo de la mejor manera posible y buscar la victoria".

¿Cómo ha trabajado el aspecto psicológico Abelardo?

"Influye mucho en el aspecto psicológico. Se nota mucho cuando un entrenador lo siente. Pitu es de aquí, lo siente. Tomás está ahí. Ya en las charlas nos transmitió lo que representa el Sporting, la ciudad, todo. Solo tienes que ver El Molinón este fin de semana pasado".