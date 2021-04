Pedro Díaz: "Somos los mismos y seguimos con la misma confianza"

"Llevamos una temporada buenísima y hay que seguir con la idea que tenemos. Ahora hay que limpiar la cabeza y estar centrados en lo que toca, el viernes". Pedro Díaz ha puesto voz este martes al momento del Sporting tras sumar tres derrotas seguidas.

"Es un derbi, es un partido especial, pero es agua pasada, son tres puntos. Estamos luchando por lo nuestro, mirando la parte de arriba", destaca. "Queda poco, hay que seguir, no hay excusas; tenemos el equipo formado, nos conocemos, y queda lo más guapo".

"Creo que son rachas. No hay algo específico", responde sobre las posibles causas de la mala racha actual de resultados. Pedro Díaz defiende al equipo: "Somos los mismos, yo entreno todos los dias con mis compañeros y no creo que hayan cambiado... Igual alguno se ha cortado el pelo diferente, pero no cambió más, somos los mismos y seguimos con la misma confianza y confiando cada uno en el otro".

"El míster nos ha dicho que tiene plena confianza en nosotros, que confía igual ahora que cuando estábamos en la racha de victorias", revela el centrocampista asturiano.