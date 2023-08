Pascanu ya es rojiblanco: "En algún momento he pensado que no iba a ser posible"

¿Cómo han sido las negociaciones?

"Han sido un poco largas las negociaciones. Durante la pretemporada no sabía dónde iba a estar. Hablé con el Sporting antes de acabar la temporada pasada y sabía que era un sitio que me gustaba para ir. Había unas complicaciones. Cuando pensaba que no se iba a poder, he tomado la decisión de venir. Ha sido un poco tarde, pero ahora estoy más relajado porque ya se acabó esta situación. Para un jugador es una mala situación. Todo eso ya no es importante".

¿Ha tenido más opciones? ¿Las ha valorado?

"He tenido varias opciones y es verdad que en algún momento he pensado que no iba a ser posible la del Sporting. Pero cuando me llamó mi representante y me dijo que se podía hacer me puso muy contento y elegí muy rápido".

¿Cómo valora su llegada al Sporting?

"Es una buena oportunidad. Me acuerdo cuando jugamos en El Molinón y me acuerdo perfectamente de como fue el partido. El apoyo que le dio la gente a sus jugadores. Jugar de visitante ha sido bastante difícil. Tengo muchas ganas de jugar como local y poder sentirlo".

¿Qué le ha parecido el partido ante el Valladolid?

"Ha sido un partido equilibrado. Si no anulan el primer gol, el partido habría sido muy diferente y se habría podido ganar. Así son todos los partidos en Segunda. No hay partidos fáciles y es muy importante aprovechar los momentos".

¿Qué cualidades tiene?

"A mí me gusta defender. Para un central es importante eso y afortunadamente lo tengo. Cuando el equipo está en mala racha en el partido, pasando malos minutos, a mí me gusta sacar los balones del área. Creo que lo puedo añadir al equipo".

¿Cree que está ante una oportunidad para construir futuro en el Sporting?

"Tengo que pensar en el día a día y demostrar en el campo lo que puedo aportar. Quedarme en Gjión es una opción para el futuro".