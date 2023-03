Partidazo en Segunda RFEF entre Marino y Real Avilés: "Seguro que va a ser un partido guapo"

La Segunda Federación ofrece este domingo un derbi que llega con los dos equipos en gran momento. Seguro que habrá un gran ambiente en Miramar este domingo a las 17:00 para el Club Marino de Luanco - Real Avilés. Las previsiones apuntan a superar el millar de espectadores. Hubo cierta polémica con las entradas, pero las fuerzas miran ya hacia el partido. Ambos clubes esperan que sea un encuentro de deportividad y que se vea un buen encuentro de fútbol. Y cada uno por su parte, la victoria. Los presidentes atienden la llamada de Deportes COPE Asturias.

Luis Gallego, presidente del Club Marino de Luanco tiene claro que va a haber un buen ambiente: "No sabemos cómo va a reaccionar la afición del Avilés. Los nuestros habituales sí van a ir. De los 3000 que van al campo en Avilés no sabemos en qué predisposición están de seguir al equipo pagando las entradas normales, aquí hay que pagar más dinero. No hay ninguna guerra, va a ser un partido de fútbol normal. Nosotros necesitamos cuadrar el presupuesto de supervivencia. Estamos preparados para todos los que vengan, encantados. Estoy seguro que va a ser un partido guapo. Nosotros nos jugamos mucho y el Avilés también".

Por parte del Real Avilés, Diego Baeza cifra en cerca del medio millar los aficionados que podrían ir desde Avilés: "La gente se ha vuelto a enganchar al equipo de su ciudad y se nota muchísimo, sobre todo en los desplazamientos fuera de casa. El equipo está comprometido con la afición y te impulsan a dar tu mejor versión. 400 personas calculamos que se pueden desplazar a Luanco. Nos parece un poco elevado el precio, pero estamos seguros de que la afición va a responder. Es lo que hay y la gente lo va a pagar e intentaremos darles argumentos para que puedan venir con gente a los partidos de casa y mitigar el golpe de pagar cada vez que salen fuera de casa. Nos hubiera gustado que fuera más barato y más siendo un equipo tan cercano".