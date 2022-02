"Parte de la responsabilidad es mía, con el 1-1 he mandado al equipo hacia adelante"

El técnico del Sporting, José Luis Martí, analiza la situación del equipo tras sufrir su primera derrota en el estreno al frente del cuadro rojiblanco.

DIAGNÓSTICO DE LO QUE SE HA ENCONTRADO

“Me he encontrado un equipo con mucha ilusión muchas ganas y mucha responsabilidad. Un equipo atenazado, que le cuesta soltarse por esa responsabilidad. Mi trabajo es intentar liberarles de esa responsabilidad para que no les afecte a la hora de practicar el fútbol que realmente tienen”.

DOMINIO DE LAS ÁREAS

“Un balón parado, donde no hemos estado atentos a las marcas. No nos ha dado tiempo a corregir las marcas asignadas. El cuerpo técnico tiene parte de la culpa. En el segundo gol, tengo parte de la responsabilidad. Les he dicho a los jugadores que fueran a por el segundo y les he hecho perder las vigilancias, que es lo que nos ha impedido sumar”.

QUÉ HA GUSTADO Y QUÉ NO

“El inicio estuvo bien. Pero luego hubo un tramo en la primera parte donde no hemos estado bien. Sí me gustó la verticalidad, pero tuvimos problemas a la hora de recuperar. Corregimos la posición de Cristian y fuimos capaces de recuperar. El equipo dio más talante de la verticalidad, generando ocasiones no muy claras, pero cuando uno busca el área, suelen aparecer oportunidades. Conseguimos el empate, pero fue una lástima. Me gustó que el equipo no bajó los brazos en ningún segundo”.

POR QUÉ PRIMERA PARTE ES TAN FLOJA Y ERRORES AL CAMBIAR LOS CENTRALES

“No me arrepiento de haberlos cambiado. Cuando tomo decisiones, las tomo pensando que es lo mejor para el equipo. Seguramente el segundo gol viene precedido por un error y porque he incitado a los jugadores a ir arriba. Tampoco hemos sido capaces de ajustar los movimientos para ir arriba y tampoco hemos concretado el momento para ir a presionar. Hemos estado muy juntos, el pivote con la defensa. Al corregirlo, el equipo dio un paso adelante”.

¿EL OBEJTIVO ES EVITAR DESCENSO?

“El cuerpo técnico está ahora para levantar el ánimo, la confianza. A partir de ahí, ir el lunes a por los tres puntos. Soy una persona de mirar el día a día. Mañana hemos de recuperar a los jugadores. Hemos de ser realistas. La situación no es cómoda, pero hay mimbres para salir adelante”.

¿ESPERABA MÁS DEL EQUIPO?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Siempre esperamos el máximo y que todo salga lo mejor posible. Esperamos un equipo dominador, como en la segunda parte, no como la primera parte. La responsabilidad es mía, es mi faceta. He de darle mecanismos a los jugadores”.

CAMBIO NACHO MÉNDEZ

“Intentamos que tuviéramos la paciencia y el último pase que Nacho tiene. Buscábamos también refresco. He notado a los jugadores un poco más cansados de lo habitual. Era lo que buscábamos en el descanso. Cuando hemos conectado con Fran y Nacho, hemos generado más. Puma estaba en buen momento y necesitábamos llevarle el balón a él. Cuando lo hemos conseguido, ha llegado el gol del empate”.

¿EL EQUIPO PIERDE POR ESTAR ATENAZADO?

“No, pierde porque el máximo responsable soy yo. Les he mandado ir hacia arriba. Tendría que haber sido más comedido. La tensión me podía. Con lo que teníamos en el campo, había que buscar la victoria. Nos ha hecho perder un punto, un punto valioso. Era fortalecer el esfuerzo de los jugadores”.

VALORACIÓN SOBRE KRAVETS

“Hemos hablado, hemos comentado la posibilidad de salir al campo. Quería jugar. Era lo mejor y ha hecho un partido completo. Todos podemos dar más, pero el chico, tal y como se encuentra, ha estado bien”.

CAÍDA DEL EQUIPO, ¿ALGO PSICOLÓGICO?

“Por eso los entrenadores tenemos que trabajar todas las facetas, no lo físico, lo técnico o lo táctico. Para eso nos preparamos, para ser capaces de gestionar al grupo, para ver dónde está ese momento de tensión y ser capaces de darles todo lo que necesitan”.

SITUACIÓN DE UCRANIA

“Son situaciones que no son agradables para nadie, menos para ellos. No nos apetece ver la situación y las noticias que se están recibiendo. Intentamos gestionarlo de la mejor manera y darles toda la ayuda que podamos dar”.

PORTERÍA

“Tenemos grandísimos porteros; Diego, Pichu, Joel. Lo van a hacer lo mejor posible. Plena confianza para que, cuando les corresponda salir al campo, nos ayuden a conseguir la victoria”.

¿PREOCUPAN PITOS?

“Por supuesto. Somos nosotros los que tenemos que cambiar esos pitos por aplausos para los jugadores. Nos compete a todos. A los entrenadores para darles soluciones a los jugadores y a ellos para dar el máximo de lo que tienen”.