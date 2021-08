"Para nada estoy preocupado". Con esa claridad comienza el comentarista Luis Rueda su intervención en Deportes COPE Asturias. El entrenador asegura que "lo estaría si fuera una plantilla continuista, pero cualquiera que esté metido en este negocio sabe que si tienes que firmar tantos jugadores, es complicado. Las cosas van lentamente. Estas situaciones, viendo cómo se está firmando, será diferente para la temporada que viene. El mercado se ha ralentizado. Es normal que los nuevos tarden en entrar. No podemos pedir que jugadores que llevan semana y pico en Oviedo entren a competir; hay que tener cuidado con lesiones. Otra cosa es que el jugador que te llegue a última hora proceda de un equipo que ha hecho pretemporada".

Además, tiene en consideración la situación de mercado. "Es evidente que si estás en un mercado como el de Segunda, cuesta mucho firmar futbolistas importantes. En esta Liga sigue funcionando el mercadio con el comienzo de la temporada. Todos esperan por descartes de Primera y cuesta cerrar plantillas".

El entrenador es claro y conciso. Hace un llamamiento a la calma. "No podemos estar cambiando de caballo en mitad del río cada año, no podemos pedir proyectos continuistas y ponernos nerviosos cuando van dos jornadas y no podemos, a la mínima de cambio, con un pequeño revés, querer quemar todo y pensar que no vale nada. No somos conscientes de que por mucha historia que tengamos, somos un equipo muy normal de la categoría", zanja.

Respecto a si hay debate o no en la portería, Luis Rueda concluye con la siguiente aportación. "Oviedo es un sitio donde todos los años tiene que haber un tipo de diana. Durante otras temporadas he visto algún tipo de carencia, hay que analizar cómo suceden los goles. Por ejemplo, el Almería es un equipo que te sometía, con un gran ritmo en agosto. No tengo tan claro que el segundo gol sea un error tan claro del portero".