El portero del Deportivo Dani Giménez, rival este sábado del Sporting, cree que “lo más justo sería suspender la competición”. “A nadie le gusta que se pare, y menos por una enfermedad, pero se ha cambiado de rigor sobre la marcha. Se permite una manifestación importantísima, se permiten las Fallas y otras manifestaciones políticas en las que se junta mucha gente. Por eso no sé si las medidas van sobre la marcha o es un protocolo. En otros países van más allá”, ha asegurado.

“Jugar sin público no lo veo. No sabemos si con un mes ya será suficiente. Si son dos partidos que son casa y fuera, puede ser justo, pero si la semana que viene hay más infecciones o muertes, no se jugará el partido contra el Oviedo y seremos perjudicados”, ha argumentado.

El portero no está convencido del éxito de las medidas adoptadas. “La gente no se va a quedar en casa a ver el fútbol, se irá al bar o a las peñas. Parar la competición sería más lógico y, egoístamente, por nuestra situación y manera de jugar estaríamos mejor con el público en casa”, ha concluido.