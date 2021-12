"El palo de la Copa ha sido grande, pero clasificatoriamente podemos aspirar a todo"

ANÁLISIS COPA, OLVIDARLO O HABLAR MUCHO

"No hemos hablado mucho porque más vale hacerlo en frío. Sí hemos tenido alguna pequeña charla. Es mejor dejar pasar un poco de tiempo. Hoy ya, más tranquilos, analizaremos la situación. Pensamos en el domingo, el agua pasada no mueve molinos. Ponemos toda la energía en el Alcorcón. El varapalo ha sido grande y la decepción tremenda. Solo queda juntarse, mejorar y hacer mejor las cosas. Creo que tenemos medios, somos un grupo sano. Nos equivocamos gravemente, sigo confiando en la gente".

¿YAYO, POR QUÉ CAMBIO?

Me gusta, si no, no lo pondría. Me gusta apostar por la gente de la casa. Creo en ellos. Si no los veo, no los meto. Tiene futuro. Se tiene que hacer y tener la cabeza fría, que el entorno lo cuide mucho. Que estudie, se forme personalmente porque le ayudará mucho en lo deportivo. Es un jugador que, como varios de su generación, tiene mucho futuro. Dependerá de lo que sea capaz de aprender. Tiene pinta de tener partidos en el Tartiere.

CAMBIO

"Fue táctico.Necesitábamos más presencia arriba Quisimos meter a Samu, luego a Pombo y Borja".

CAMBIAR CHIP

"El palo es grande. Todavía dura, pero nuestra obligación como profesionales es darle la vuelta y demostrar el domingo que somos un equipo serio y digno en Segunda, que tenemos nuestras esperanzas. Clasificatoriamente, el equipo puede aspirar a todo, a los objetivos que nos marcamos. El grupo siempre ha dado la cara, en casi todos los partidos. A partir de ahí, está claro que no tiene remedio. No nos vamos a quitar el palo de la noche a la mañana. Este es un grupo, con carencias y virtudes, se puede confiar en ellos. Si algo tienen es carácter. Defienden y pelean todos los partidos en Segunda".

¿DECEPCIÓN CON ALGUNO?

"Para nada. El máximo responsable es el entrenador, es el que prepara el partido. Estos partidos de Copa los utilizamos para que participen los que menos intervienen. El palo es para todo; para el club por imagen, para los jugadores, para el entrenador. Todos hemos salido perdiendo. Perdemos todos, el primero, el entrenador".

ÚNICO ELIMINADO DE LFP

"No lo interpreto de ninguna manera en especial. Ha habido eliminatorias ajustadas, como la nuestra. Ha habido penaltis, goles en la prórroga. Ha habido otros cara o cruz, que para nosotros ha sido cruz".

SITUACIÓN DEL EQUIPO

"Alguno tiene molestias, que no tienen que interferir para el domingo. Quitando a Javi Mier, todos estarán".

SOBRE EL ALCORCÓN

"Es un equipo que está mal en la tabla, no está sacando los resultados que esperaban. Es un equipo de Segunda, con jugadores hechos y derechos, con jugadores como Carlos, Gorosito, Zarfino, que no están teniendo continuidad en cuanto a resultados que han ocasionado cambio de entrenador, eso no les permite dar continuidad. Fran conoce bien la categoría, arma bien los equipos, tiene experiencia. Está teniendo resultados ajustados, opciones para puntuar en Eibar, en Tenerife. Las diferencias son mínimas. A partir de ahí, centrarse en las cosas que solemos hacer bien. Aunque el palo dura, es otra competición, en la que tenemos que ser ambiciosos y objetivos".

FALLOS EN DEFENSA

"Es cierto que no es fácil que nos hagan dos goles. Pensando rápido, me sale el Burgos y el Almería. No es muy normal. El segundo gol, sí, pero el primero es un córner que habíamos visto y tratamos de anticipar. Sucedió y punto. Pusieron mucha alma y amor propio. Aún así, creo que tuvimos opciones y tiempo para empatar y darle la vuelta".