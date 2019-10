Carlos Muñoz conoce esa sensación que acompaña a Alfredo Ortuño esta temporada. “Las está metiendo casi todas”, destaca el histórico delantero oviedista. “Está en un momento en el que tiene toda la confianza, la suya, la del equipo y la de la afición. Tras dos años malos, este es el suyo. Tiene la tranquilidad de saber que si tiene dos ocasiones, alguna va para dentro. Está en un momento dulce. Tiene una confianza que es fundamental para un goleador. Por ejemplo, en el caso contrario está Joselu, a quien le falta esa confianza”.

El exjugador azul destaca de Ortuño “la seguridad que muestra en sí mismo”. “Lo que más me gusta es la capacidad que tiene para saber lo que hay que hacer en cada momento del partido. Cuando el equipo está mal y hay un balonazo hacia arriba, él aguanta el balón y el equipo sale. Da oxígeno al grupo. Y si metes dos o tres balones al área, sabes que alguna va a rematar”, explica. “Por desgracia, el Oviedo no está aprovechando el momento de Ortuño”, lamenta Carlos Muñoz; “si pudiéramos compensar esa virtud de arriba con no tener tantos fallos atrás...”.

El exdelantero oviedista cree —pese a la desoladora racha inicial— que "hay un equipo lo suficientemente capaz para estar entre los primeros. El Oviedo tiene capacidad para reaccionar; esa mejoría que todo el mundo dice creer ver tiene que llegar con resultados porque, por mucho antibióticos que tomes, si no baja la fiebre, se seguirá en la UVI. Hay que tener confianza, este equipo tiene capacidad para más”.