Paco Liaño analiza el Racing-Sporting en DCA

El exportero rojiblanco Paco Liaño analiza el Racing-Sporting del próximo domingo. El comentarista de Tiempo de Juego destaca los efectos de la último triunfo del equipo cántabro. “Es increíble lo que supone una victoria. Te da vida. En Santander se quiere imitar al Deportivo de las últimas semanas. Se ha fichado bien para el banquillo: Oltra reúne una serie de ingredientes que a todos nos ha ilusionado mucho. Había muchas esperanzas perdidas, y ahora el partido del domingo se tilda como una auténtica final. Si ganas, al Sporting le metes en un problema más grave del que ya tiene ahora mismo”, reflexiona.

Liaño, firme defensor de la apuesta por Mareo, cree que, "pese a la mala temporada, ese sentimiento sportinguista” de la actual plantilla va a ser “lo que, a la larga, saque al equipo de la zona baja". "Veo al Sporting como lo que le ha ocurrido al Deportivo. Dos equipos, a priori, para pelear por algo distinto, al menos por tener la posibilidad de alcanzar la promoción. La plantilla se reforzó y de forma contundente. Pero los resultados, muchas veces, se empeñan en demostrar lo contrario y se va cayendo en una deriva tan negativa”, lamenta.

El que fuera portero del Sporting confía “mucho” en Miroslav Djukic, “un gran amigo”. “Le aprecio mucho. Este domingo podré verle, me apetece mucho”. Liaño remarca que “la demanda de entradas para el partido está siendo brutal”. El comentarista de COPE ha echado una mano a la afición rojiblanca: “Yo he sido de los socios del Racing que he cedido mi carné para adquirir dos entradas que son para seguidores del Sporting”.