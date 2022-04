Paco González: "La grada ha estado magnífica; los ultras han aparecido en el terreno de juego"

Paco González, director de Tiempo de Juego, ha analizado en Deportes COPE Asturias todo lo que nos ha dejado el derbi asturiano. La pelea tras el pitido final y la 'resaca' deportiva que nos deja la victoria del Real Oviedo en El Molinón.

Qué imagen nos ha dejado el derbi asturiano.

"Es de esas imágenes que al final recuerdas. No te acuerdas cómo fue el partido, si fue bonito o no. El lío final es muy lamentable. Decía Heri que no le gustaban los derbis porque sacan lo peor de nosotros. La grada ha estado magnífica y los ultras han aparecido en el terreno de juego. Ultras futbolísticos".

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos visto?

"La pérdida de los nervios de seis o siete jugadores ante un jugador rival. Es lo más llamativo sin duda. Uno tirándole guantazos, otro patadas... No termino de ver en la tele si hubo provocación de Femenías, pero la imagen es tremenda. Reforzado sale Ziganda porque fue a poner paz, luego dijo que si se habían equivocado pedía perdón...".

¿Hubo provocación del Oviedo?

"Si piensas en Messi o Piqué goleando en el Bernabéu, con esas imágenes icónicas, o piensas en Raúl mandando callar al Camp Nou, te das cuenta de que hay miles de ejemplos de gestos que podrían tildarse de provocadores por parte del equipo que va ganando. Lo que está claro es que nunca han terminado de esta forma macarra. El 'macarrismo' cuando se pierde no me gusta para nada. Y le ha pasado a casi todos los equipos".

¿Qué te parecen las críticas del Sporting a la actuación policial?

"Es que no sé exactamente lo que pasó. Si tienen motivos para quejarse, que se quejen. No creo que la policía haya hecho nada malo. La calentura la tenían los jugadores del Sporting, creo yo, más que la Policía. No le veo más recorrido salvo que se demuestre con imágenes otra cosa distinta".

¿Todo empieza en los clubes?

"La verdad es que parecen más razonables los espectadores que las directivas y los jugadores. Y no quiero generalizar porque tú hablas con los directivos por separado y parecen normales, el problema es cuando se juntan. Y tampoco quiero generalizar con los jugadores, que hay algunos del Sporting y del Oviedo que no hicieron nada de nada. Lo positivo de esto es que he visto camisetas azules al lado de camisetas rojiblancas, como en el derbi vasco. Es magnífico que la gente tenga rivalidad pero sepa convivir. Conozco matrimonios que uno es del Sporting y otro del Oviedo. No se puede trasladar un odio ultra a las directivas y que tomen decisiones que puedan envenenar los ambientes. Esta vez creo que el ambiente no ha sido malo pero gracias a la gente, no gracias a los protagonistas".

En lo deportivo, un nuevo derbi para el Oviedo

"Mi pronóstico era 1-2 con gol de Borja Bastón, que no falla. El derbi lo estaba ganando en los últimos años pero no le daba para gran cosa. En los últimos años quien peleaba el ascenso era el Sporting. El Oviedo tenía una zona tan tranquila que daba hasta grima, sin aspiraciones ni temores. Esta victoria es especial porque te están achuchando Las Palmas y la Ponferradina".

¿Ves el ascenso posible para el Oviedo?

"En Segunda me creo cualquier cosa. Es más, creo que el último que se meta al playoff llega con una ventaja moral, pensando en que la liga les da otra oportunidad de, en dos partidos, meterse en una final por el ascenso. El Córdoba ascendió siendo 7º, el Elche también. Lo normal es que el tercero sea el mejor, pero también es lógico que entre más deprimido después de tenerlo cerca".

El Oviedo lleva muchos años persiguiéndolo

"No quiero decir que soy optimista porque suele pasar lo contrario a lo que digo, pero pienso en Borja Bastón y creo que todo es posible. La ciudad se lo merece también. Tengo amigos del Real Zaragoza que se quejan porque llevan 9 o 10 años sin pisar la Primera. Yo pienso en el Oviedo y les digo que no se quejen".

Al Sporting llama la atención verlo así esta temporada...

"No sé muy bien lo que ha pasado. He visto al Sporting con plantillas normalitas pelear el playoff. Este año no esperaba ver al Sporting tan abajo, nadie lo esperaba. Para mí hay desaciertos en los fichajes desde hace años, pero luego llegan los goles de Djuka y te enganchas impulsado siempre por los 20.000 que van al campo. A un club lo hace grande la exigencia, y en el Sporting la exigencia es la de la grada más que la de la directiva".