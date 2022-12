Paco González en #DCA: "Lo que me 'pondría' de verdad es ganar el derbi siendo primero y segundo"

Paco González, director de Tiempo de Juego, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias para hablar, desde la perspectiva oviedista, del derbi asturiano.

¿Qué sensación tienes para este derbi?

"Se están sucediendo las victorias mínimas para el Oviedo, pero creo que el código binario este que se está dando puede seguir un año más".

Te veo positivo.

"No soy positivo porque el Oviedo sea mejor que el Sporitng y este año toque subir. Soy positivo porque estos derbis se nos dan mejor. Lo que me 'pondría' de verdad es ganar el derbi siendo primero y segundo".

La situación en Segunda es descafeinada, sí.

"No es descafeinado el partido, es descafeinada la consecuencia. Uno siempre espera volver a Primera y no nos termina de salir".

Aún así habrá lleno en el Tartiere. ¿El público va al derbi por la 'fiesta' más que por Djuka o Borja Bastón?

"A mí me parece muy bien, que cada uno valore lo suyo. Adoro el fútbol que todavía queda en Inglaterra. El que es del Southampton va a verlo y el que es del Coventry, aunque esté para descender, le va a ver. No tiene que generar ninguna frustración no tener a Messi y Mbappé en el campo. Mi reflexión es que es una pena que ninguno de estos jugadores, como Djuka o Bastón, haya valido para estar arriba".

¿Sabes explicar por qué el Oviedo está mejor en los derbis?

"Creo que es una cuestón de orgullo. Las plantillas del Oviedo no eran tan malas como para no pelear el descenso algún año. La Segunda es muy 'perra' y esas plantillas han podido demostrar su nivel solo en momentos puntuales, en un esfuerzo puntual lo ha demostrado, aunque cueste hacerlo durante la temporada.

¿El Oviedo de Cervera te está sorprendiendo o es lo que esperas?

"Sí, más o menos. Te digo la verdad, ahora solo tengo ojos par el Mundial. He visto millones de partidos y solo he podido mirar la Segunda de reojo. En Segunda es casi imposible destacar por el juego, pero sí puedes sobresalir por seguridad defensiva. los equipos de arriba tienen plantillones, es muy difícil para Oviedo y Sporting. Hay equipos como al Granada, que les está costando mucho, pero tienen plantillas de 22 jugadores de Primera".

¿Cómo ves la llegada de Pachuca?

"Agradecimiento eterno a Arturo Elías, que se implicó en un momento emocional muy difícil para el Oviedo. El apoyo fue más de la gente que institucional, por eso no se metió en una renovación íntegra del club, pero Pachuca sí lo está intentando. Están intentando moverlo, hacerlo a su manera. Hay que coger algo de distancia para tomar las decisiones más importantes porque si no en vez de ir al Caribe acabas en Chile, pero hay que respirar el día a día: si tienes un buen director deportivo, un buen entrenador... eso lo tienes que ver sobre el terreno".

¿Cómo va el derbi de Deportes COPE con tantos asturianos?

"Juanma es un pesimista irreversible, siempre piensa que le va a ir mal. Es también una pose por fuera, pero es la suya. Y mira que adora al Sporting y al Pitu. Y Heri lo mismo, siempre piensa que todo va a salir mal. Todo muy positivo... somos una banda de 'cagones' (risas). Yo soy más de contragafe, pero es que a ellos les sale así".

¿Dónde colocas el derbi asturiano en relación al resto de derbis de España?

"El Clásico es el primero por trascendencia, después del derbi madrileño y después el sevillano. Después, el asturiano puede ser por nivel de calentura. El vasco les falta soltar palomas y el canario también está bien".

Ahora que estamos con el Mundial, suena el de 2030 en España y en Asturias.

"Me trae recuerdos de mi Mundial del 82, que me pilló en plena juventud y por edad te sabes alineaciones de equipos extraños. Reconocías las caras de un delantero de Argelia y de un defensa de Camerún, aunque teníamos muchos menos datos y recursos que ahora"

Te gustó más el de 1982 que este Mundial, por lo que dices en Tiempo de Juego.

"A mí me está dejando bastante frío este. Como partidos enteros me ha gustado el España-Alemania y el Inglaterra-Francia. Luego tramos de Messi y de Mbappé. En otros Mundiales se han visto más juego y más jugadores. Lillo reflexionó sobre que el fútbol moderno ha mejorado a los jugadores mediocres pero ha empeorado a los mejores".

Ya que hablamos de recuerdos, ¿cuál es el que guardas con más cariño del derbi asturiano?

"Te va a sorprender: un derbi que no vi. Tuve que llevar a mi hijo a un cumpleaños. Me llamaron mis compañeros de la radio en Asturias y me dejaron pinchado en el momento del himno. Se me saltaron las lágrimas. Soy tan enamorado de la radio que para mí los sonidos muy importantes. Aquello me marcó. Sería maravilloso que volviera a pasar. Y no por reivindicar nada si no por esa lucha de luchar por tu tierra, ser el mejor de Asturias".





"Te voy a sorprender: 3-2. Va a pasar algo raro al principio y verás... Nada, no me lo creo ni yo, lo normal es que termine 0-0 (risas)".





"Sabes que soy pesimista por naturaleza. No sé a lo que agarrarme. Quizá a que se habla mucho de que hace 20 años que no gana el Sporting en el Tartiere. Ojalá sea el Pitu el psicólogo que necesita el equipo".

"Es una falta de actitud, no de profesionalidad. No pongo en duda nada, pero sí de ser 'cancheros'. Es un error tomárselo como un partido más, no son tres puntos más, es mentira.

"La llegada de hombres como Zarfino o Izquierdoz puede ser bueno. Pueden traer la sensación de que hay que jugar estos partidos de manera distinta. Nos puede venir bien este tipo de jugadores en el partido".

"Se respira expectación y prudencia antes de una visita al Tartiere. Están moderadamente callados, esperando a ver si se acaba esta penuria en los derbis. No veo a nadie diciendo que les vamos a machacar o que vamos a ganar. Está tan tocada la afición por lo que ha pasado estos años que no veo a nadie sacando pecho".

"A mí me parece excesivo si se trata de afición del Sporting que no tenga antecedentes. Si son seguidores del Sporting que no han generado problemas nunca, es excesivo. El problema viene cuando viaja gente peligrosa. Todas las prudencias que haya que tomar, se toman, pero no podemos meter en el mismo saco a los seguidores 'normales' del Sporting que a los seguidores radicales, que merecen todo el trato de prudencia".

"Me da vergüenza que pueda haber este clima de tensión entre asturianos. Cuando sales fuera lo ves como más pena. Es una fiesta".

"Totalmente. Lo que pasó en el último derbi en El Molinón fue vergonzoso. Sobre todo para los seguidores del Sporting. Fue lamentable todo aquello y se ha dado un paso importante en lo institucional. Quiero un partido en el que haya de todo pero siempre noble".

"Sí, creo que es un primer paso. Si los de arriba están peleados dan un argumento para estar peleados también. Los anteriores no se tragaban y lo hacían ver. Pues no, a veces hay que ser hipócrita".

"Espero que Djuka se quite el tapón. Me sorprende muchísimo. Me falta la figura de un tío que nos ponga el partido a favor. Me enfadé y llevo sin verlos tres partidos, así que a ver lo que pasa".

"Creo que el Pitu es una figura irremplazable en el Sporting. Me falta estar en el día a día para hacer un juicio de valor sobre el rendimiento del Pitu, pero creo que su figura merece más crédito que otros entrenadores. Estamos en buenas manos y si él quiere entrenar al Sporting yo estoy en su barco".

"Ya veremos porque la temporada en Segunda es muy larga. Fíjate que creo que mucho se juega el sábado en Oviedo, va siendo hora que se dé un golpe encima de la mesa por parte del vestuario y del Pitu".

"Gijón tiene que trabajar muchísimo si quiere un nuevo Mundial. Hemos avanzado muy poco en los últimos 25 años. Necesitamos generar otros atractivos que no sean el mes de agosto o la semana grande. Tiene que crecer de otra manera, como lo ha hecho Bilbao o Málaga. Esas ciudades nos han superado. Creo que hace falta un campo nuevo y que sea considerado un centro de negocio. Tienes que construir un campo que tenga eventos todo el año. Es clave que el techo sea retráctil, en una ciudad en la que llueve tanto. Eso te permite que en invierno puedas celebrar eventos que puedan ser atractivos para el resto de España. Si quieres hacer un concierto en noviembre, puedes hacer con ese techo con todas las garantías. Un nuevo Molinón no es un gasto, es una inversión".

"La ciudad necesita algo que nos haga crecer. No sé si con un Palacio de Congresos, un

"Ya... pues entonces que se queden con El Molinón viejo y el Mundial en otro sitio".