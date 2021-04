Paco González analiza el derbi asturiano en DCA

ESCUCHA A PACO GONZÁLEZ EN DCA.

Paco González se pasa por Deportes COPE Asturias en la semana del derbi asturiano. Lo hace además en el día en el que el Estudio General de Medios (EGM) ha confirmado a Tiempo de Juego y El Partidazo como los líderes de la radio deportiva en España. “Mi EGM es ver a la gente que me rodea feliz. Y hoy todo el equipo está muy contento, empezando por Pepe Domingo, siguiendo por Juanma. Es la primera vez que se juntan el liderazgo de los dos programas. Doy las gracias y la enhorabuena a los oyentes”, resume el director de Tiempo de Juego.

“¿El derbi? Creo que el Oviedo no perderá, porque lo necesita más. El colchón de siete puntos del Sporting sobre el séptimo es mayor que el que tiene el Oviedo sobre el descenso. Y además, los últimos derbis, vayan como vayan en la clasificación, se les dan mejor al Oviedo”, dice González sobre el partido del sábado en El Molinón. “Pero si se gana, no nos sacará de pobres. Por ganar un derbi no nos podemos sentir los mejores. Hay que conseguir luchar por lo que lucha el Sporting”, valora.

Paco González destaca al Sporting, un equipo para él “sorprendente”. “Con la pasta que tienen para gastar en salarios los tres primeros... No lo llevo todo al asunto económico, pero en Segunda, si tienes jugadores diferenciales, eso se ve en la clasificación. No esperaba que el Sporting estuviera tan arriba”, reconoce. Y añade: “Sigue saliendo gente de la casa, como en la Real Sociedad, y eso es un gran motivo de orgullo para la gente del Sporting”.

El director de TJ cree que en el 'play off' ascenderá el Almería: “Es un equipo fortísimo, un plantillón, jugadorazos. Sé que en un 'play off' da igual el puesto en el que hayas quedado, y más ahora que no existe el factor campo, pero el Almería me parece un equipazo”.

Decepcionado con el Oviedo

Sobre el Oviedo, González se muestra “un poco decepcionado. No tanto con el equipo, que lo da todo, pero sí con lo que está pasando temporada tras temporada”. “Cuando Arturo cogió el equipo, lo que uno esperaba era un crecimiento constante. Deberíamos estar luchando por el ascenso; no tendría que ser obligatorio conseguirlo, pero sí al menos luchando”, lamenta. “El equipo es muy mejorable, pero eso pasa por invertir más, por hacer una importante ampliación de capital y poder destinar una gran inversión a la plantilla. No soy quién para pedir a otro que gaste más. Estoy agradecido por salvarnos, pero yo esperaba que esto fuera a más”, explica.

“Este Oviedo tiene casta, se ve en los derbis, compite. No le puedes exigir mucho más a la plantilla. Nos falta calidad. Me gustan Edgar, Sangalli... Pero lo que te da el ascenso suele estar arriba y ahí hay que meter pasta”. ¿Un mensaje para Arturo Elías? “Si subes, lo que inviertes lo recuperas ya en el primer año. Siendo como es, un empresario reconocido a nivel mundial, en este caso no sería un gasto y sí una inversión. Hay mucho por ganar cuando se asciende. La gente de Oviedo estaba muy orgullosa de las manos serias en las que había caído el Oviedo. No se puede perder ese potencial de fe que tenía todo el mundo, pero eso hay que avalarlo con resultados y partidos. No estar mirando todos los días qué hacen el Cartagena, el Sabadell... Es que cansa estar mirando siempre para abajo”.