Pablo Pérez: "Nadie hace nada si no pasa algo previo"

Pablo Pérez, capitán del Sporting, compareció ante los medios de comunicación para dar explicaciones acerca de lo que sucedió tras el derbi asturiano y cómo queda el Sporting en este final de temporada.

¿Qué opinas del comunicado del sindicato policial CEP donde aseguran que hubo jugadores que agredieron a policías?

"Primera noticia que tengo. Evidentemente, yo estoy con mis compañeros. No sé qué ha pasado. Hay que ver las dos partes. Defiendo a mis compañeros".

Sobre Rivera y Berto

"Ellos ya ha emitido un comunicado, igual que el club. Apoyar las palabras del club y mis compañeros. Estar con ellos para lo que necesiten. Represento a un club y a un escudo más grande que cualquier persona. Yo tengo mi opinión personal como cualquier persona".

¿Qué opinión tienes sobre el post derbi?

"Es darle vueltas al mismo tema. Es lo que queréis preguntar, pero cuanto menos se hable de lo que ha pasado, mejor. Nosotros nos estamos jugando mucho, quedan seis partidos. tenemos que sacar puntos como sea. No interesa darle más bola al asunto. El club y los jugadores han hablado. Nadie hace nada si no pasa algo previo. No quiero hablar mucho del tema porque diga lo que diga se puede tomar de una manera o de otra. Apoyar al club y a mis compañeros".

Su pudieras dar marcha atrás, ¿cambiarías algo?

"El resultado".

¿Cuál es tu opinión personal sobre la trifulca?

"Creo que lo mejor que podemos hacer todos es pasar página. El club ya ha hablado. Hay que condenar cualquier tipo de violencia, es evidente. Hay que pensar en el próximo partido. Nos jugamos la vida y tenemos que sacar puntos como sea. Yo tengo mi opinión personal pero me la guardo para mí".

¿No crees que alguien puede echar de menos que podáis verbalizar las provocaciones a las que hacéis alusión por parte del Oviedo?

"Creo que ni ellos ni supieron ganar ni nosotros supimos perder. Las dos partes tuvimos nuestra parte de culpa. No es un ejemplo para los niños ni para la gente que estaba allí. Lo mejor que podemos hacer es pasar página, reflexionar sobre lo ocurrido y sacar los partidos adelante que es en lo que nos tenemos que centrar".

¿Qué mensaje tienes para la afición?

"Creo que el ambiente fue espectacular. El recibimiento de los mejores que he vivido como jugador. La afición es un diez. A los primeros que les duele es a nosotros. Antes que jugador soy aficionado y sé lo que se siente, cómo están de enfadados con la situación. Estamos trabajando para revertir la situación. Luego ya se verá, ya veremos. Que acabemos bien la temporada y consigamos los puntos necesarios. Entendemos todo perfectamente".

¿Os han pedido disculpas Berto y Rivera?

"Lo que pasa en el vestuario, queda en el vestuario. No voy a decir nada de lo que pasa dentro a la prensa. Supongo que no tendrán problema. Estamos todos unidos, el club está unido".

¿Entiendes que la afición cantase "esa camiseta no la merecéis"?

"Claro que lo entiendo. No es la primera vez que lo cantan. La afición muestra su descontento. Somos los mismos que a principio de temporada y empezamos tan bien. Lo que tenemos que hacer es ganar".

¿Qué crees que le está faltando al Sporting para ganar los derbis?

"Si lo supiera lo cambiaría. Creo que hemos competido. Se decantó por detalles y siempre son detalles a favor de ellos. Esperemos que el próximo caiga a nuestro favor".

¿Cuántas victorias hacen falta para salvarse?

"Lo dirán las jornadas que vienen ahora. Nosotros tenemos que ganar un par de partidos como mínimo. Es lo que tenemos que hacer, nuestra obligación. Cuanto antes mejor".

¿Qué opinas sobre el acuerdo entre Piqué y Rubiales?

"Bastante tengo yo lo que tenemos como para pensar en Piqué. Son temas que nos quedan un poco lejos".