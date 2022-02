"No está siendo un año fácil, a nadie le gusta lesionarse cuando termina contrato"

Pablo Pérez, capitán del Sporting, compareció ante los medios de comunicación antes del choque frente al mirandés en Anduva.

Cómo afrontáis el partido ante el Mirandés

"El equipo llega con ganas de competir. Es un campo bonito para competir y para llevarnos los tres puntos. Con confianza y con ganas. Me trae buenos recuerdos de aquel partido (gol) y esperemos que se repita el resultado. Con los fichajes y con la gente nueva que está llegando, que nos están ayudando mucho, pues tenemos esa ilusión de la semana pasada, que no ha desaparecido".

¿Temporada perdida?

"Cuando se habla de temporada perdida me duele mucho. Nos dejamos la piel y para nada lo vemos así. Queda mucho. Tenemos que fijarnos en el partido de este fin de semana. Intentar ganar. Luego ya viendo día a día. Es fundamental no mirar más lejos del partido de cadapartido y de cada entrenamiento. Así se consigue el éxito".

¿Discurso ambicioso o 50 puntos?

"Yo no veo más allá del partido a partido. Ponerte exigencias muy altas... De puertas para adentro podemos hablar las cosas, pero de puertas para afuera tenemos que tener este discurso. Es un tópico pero debemos afrontar cada partido como una final. ¿Podemos ganar los 16 partido? Es complicado. Y por eso tenemos que ir paso a paso. Lo importante es tener la cabeza limpia".

¿Afecta ver a Gallego en la cuerda floja?

"Bueno, nos la jugamos todos. El míster y nosotros. Sabemos dónde estamos. Nosotros lo que hacemos es entrenar. Yo personalmente intento extraerme de lo de fuera, intento no leer nada. Gijón es así: una semana te ponen arriba y otra te matan. Psicológicamente no es fácil. Lo que se hable fuera no nos tiene que afectar. Este grupo compite al máximo".

¿Tienes la sensación de que el equipo se ha estancado a nivel de juego?

"Los números están ahí. Son irrebatibles. Lo que manda en el fútbol es que la pelota entre. El esfuerzo y compromiso está siendo innegociable. No estamos contentos con la dinámica, pero también pongo en valor las primeras 15 jornadas y el año pasado. Eso demuestra que hay mimbres, que se puede. No sirve con eso, pero hay que seguir peleando".ç

¿Qué conclusiones sacarías de la temporada si terminara como está ahora?

"La temporada no ha acabado. Pueden pasar millones de cosas. Pueden pasar cosas buenas que es lo que todos queremos. Al final de la temporada haremos balance. En todas las situaciones puedes sacar cosas buenas. Es según mires el vaso".

Próximo rival: Mirandés

"Conocemos Anduva. Esperamos un partido competido, como todos los de la categoría. Estamos planteando cómo va a ser el partido. Será complicado contra un buen rival. En su casa son fuertes históricamente".

¿Te ves en el Sporting a largo plazo?

"A nadie le gusta lesionarse en su último año de contrato. Nunca te gusta lesionarte, pero menos en este contexto. Yo en lo que está en mi mano que es recuperarme bien y el trabajo y la disposición estoy al máximo. Es un tema que al final no depende de mí. O al menos no del todo. Estoy tranquilo, aunque no sé nada aún. Lo que tenga que ser, será. No depende del todo de mí".