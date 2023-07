Pablo Carreño en #DCA: “El objetivo ahora mismo es recuperarme de la lesión y poder verme sin molestias"

Pablo Carreño tuvo que parar en marzo. Los problemas en el codo le hicieron echar el freno, detener la temporada y trabajar en una recuperación que se está alargando más de lo previsto. En las últimas semanas ya ha vuelto a entrenarse en las pistas, aunque las sensaciones todavía no son óptimas. Tiene el foco puesto en los días finales de agosto, en los que se disputa el US Open. Es el objetivo, pero también es una incógnita. Carreño cuenta en Deportes COPE Asturias cómo está afrontando lo que espera que sea la recta final de su recuperación.

Y es que desde marzo han sido varios meses de idas y vueltas y de poco avance. Carreño reconoce que la recuperación está siendo difícil: "Está siendo muy complicada. Es una lesión en la que unos días me noto mejor, otros peor. Hay días que parece que está evolucionando bien y me hago la idea de volver a competir y en el último momento empeora y tengo que volver a empezar de cero. Mentalmente es muy complicado. Con las ganas que tengo de volver a competir se hace duro tener que empezar otra vez de nuevo. El nuevo tratamiento con células madre parece que ha evolucionado bien y que está funcionando. Ahora tengo que ir cogiendo el ritmo de entrenamiento para ver si esa molestia no vuelve y puedo empezar a competir de verdad”.

Se trata de una lesión compleja, en la que es complicado establecer plazos, pero confía estar ya en la recta final de la recuperación y que no haya que volver atrás: “Es una lesión de tendón. Me dicen que tiene que acostumbrarse de nuevo a la carga, que el dolor no se va a ir de la noche a la mañana. Que quizás tenga que jugar con algo de dolor al principio. No es una sensación bonita estar jugando con molestias. Pero intentaremos llegar con la menor molestia posible y cuando esté para competir, estar al cien por cien y no estar con molestias”.

La última meta que se ha puesto es llegar a la gira norteameriacana, que tradicionalmente se le ha dado bien, pero a la que llegará muy justo, si es que llega: “La idea era poder jugar Winston Salem para poder preparar el US Open. Empezar directamente en un torneo de cinco sets es más complicado y hasta puede ser peor para la lesión. La idea era rodarme antes y ver de verdad cómo estaba. Sigue siendo ese el objetivo. Hay días que lo veo más factible que otros. No quiero ser negativo. Esperemos que sea la fecha definitiva”.

Más allá de torneos y de circuito, Carreño tiene claro cuál es su primera meta ahora mismo: “El objetivo de la temporada ahora mismo es recuperarme de la lesión y poder verme en pista sin molestias. Dando el cien por cien y disfrutando. Sé que va a ser complicado, que no va a ser de un día para otro, pero estamos trabajando en ello. En la gira de EEUU si al final la juego, no creo que me encuentre perfecto. Pero la idea es luego ir a la gira asiática y terminar en Europa con buenas sensaciones para encarar con garantías la próxima temporada”

La lesión ha truncado las expectativas de esta temporada y puede que incluso también las de 2024, año olímpico: “Me hacía mucha ilusión volver a unos Juegos, después de lo bien que fueron las de Tokio. Disfrutar de unos Juegos con público. Ahora mismo lo veo muy complicado por tema de clasificación. Voy a perder todo el ranking y voy a tener que recuperarlo en muy poco tiempo. Creo que tenemos hasta Roland Garros para clasificar. Así que va a ser difícil”.