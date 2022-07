Pablo Carreño, con el objetivo marcado: "Creo que podré acabar el año en el top 30"

El tenis está al alza en Asturias. Gijón ha sido confirmado como sede ATP y el tenis playa vuelve a llenar Luanco esta semana. Todo coronado por el asturiano Pablo Carreño, que sigue cuajando buenas temporadas y que antes de participar en el torneo gozoniego analizó su temporada personal en Deportes COPE Asturias.

El asturiano viene de caer en el ATP 500 de Hamburgo, en segunda ronda ante Alex Molcan en un partido durísimo, donde además defendía el título de 2021: "Fue un partido muy apretado a más de 40 grados. Las sensaciones no fueron malas y venía de hacer semifniales en Bastad. Llevo una temporada un poco irregular en la que no acabo de desplegar todo el tenis que tengo, no está siendo el mejor año pero aun así seguimos cerca de los 20 mejores. Hay que seguir trabajando".

Y es que ahora se abre la gira norteamericana, donde espera poder hacer un buen papel, en unos torneos que siempre se le suelen dar bien al asturiano: "En cuanto termine Luanco me voy a la gira de América del Norte, que normalmente esa gira se me ha dado bastante bien. El año pasado llegué justo después de los Juegos y no hice buenos resultados, por lo que no tengo que defender nada".

Carreño sigue en las posiciones altas del ránking ATP, y estar en ellas es el objetivo: "Si algo marca mi carrera es la regularidad de resultados. Llevo muchos años acabando en el top 30 y creo que este año podré también conseguirlo y es lo que espero".

El año tendrá una cita importante también en el mes de octubre, con el ATP 250 de Gijón ya confirmado y marcado en el horizonte de Carreño: "La mejor noticia que podía tener. Poder jugar un ATP 250 en España es muy bonito, imagina en Gijón. Me pilló por sorpresa. Se ha trabajado mucho y ojalá que se pueda mantener muchos años. De momento a disfrutar este año".

Antes, esta semana, participará en el Torneo de tenis playa de Luanco, que recupera el calendario: "Es un torneo con mucha historia. Fue una pena que se perdiera estos años, era una oportunidad única de ver a grandes jugadores. Poder ayudar a que se vuelva a hacer y que se mantenga es algo bonito. Es una pista única en el mundo y hay que adaptarse. No es nada fácil hacerse a los botes y los desplazamientos".