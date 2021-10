"El Oviedo no tiene que dar ninguna explicación sobre el dispositivo"

Heri Frade dirigirá Tiempo de Juego en un nuevo derbi entre Real Oviedo y Real Sporting.

- ¿Te pone nervioso el derbi?

"Los derbis me ponen mal cuerpo. Me dan cierta pereza y me descolocan un poco. La previa saca lo peor de algunas personas: dirigentes, clubes, gente que toma decisiones en materia de seguridad... Es una fiesta del fútbol asturiano y suele ganar el Oviedo lo cual está genial (risas). Luego lo disfruto en la radio pero estoy tan centrado en que salga bien y en que mi tierra quede bien que estoy tenso hasta que acaba".

- Qué te ha llamado la atención de la semana previa

"No sé qué poder se le otorga al Oviedo en materia de seguridad. Si tienes una reunión con Delegación del Gobierno, las cosas que hay que hacer las dictará Delegación. Lo que diga el Oviedo está de más, aunque escuchen a los clubes. Si al Sporting no le gusta el dispositivo, que pida cuentas al Gobierno. Aún dando la razón a la lógica de los aficionados de un dispositivo que te obliga a ir tres horas antes y volver tres horas después, que es excesivo. Es más fácil hacer la burbuja como en los fuegos de Gijón o en San Mateo con los trenes luna. Más fácil que ir a Llamaquique no lo hay".

- ¿Debe de dar alguna explicación el Oviedo?

"La información la tienen que dar las autoridades, no el Oviedo. El Oviedo dará su opinión pero las decisiones las toma Delegación del Gobierno. En Oviedo en los derbis es perfil bajo toda la semana. Después de ganar si hay que hacer una foto a una Vespa se hace".

- ¿Hay favorito?

"Los derbis son otra película. Va a ser más difícil de masticar que otros años. El que sepa aprovechar su momento en el partido o acertar en una jugada de estrategia tendrá mucho hecho".

- Afición sportinguista en el Tartiere

"Creo que habrá gente del Sporting que estará en Oviedo. La gente que va a buscar gresca se disfraza de normalidad y por eso deben de ser los desplazamientos masivos y controlados. No nos puede afectar tanto porque hay que saber que esto no deja de ser un partido de fútbol".