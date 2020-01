Néstor Susaeta jugará por primera vez en el Carlos Tartiere tras su salida al Albacete. "Después de salir de allí, no he vuelto a jugar en el Tartiere. Es un partido especial, muy diferente, emotivo para mí. Guardo recuerdos muy bonitos. Es un sitio al que quiero muchísimo. Si me toca jugar, será raro y bonito. Solo tengo palabras bonitas para Oviedo", ha recordado este jueves.

"Si marco, no lo celebraré. Estoy al final de mi carrera y no estoy para decir lo que no pienso: (Oviedo) es el sitio donde mejor me he sentido en toda mi carrera, donde me han tratado de una forma maravillosa. Más allá del fútbol, tuve muchas vivencias personales. Tengo un respeto enorme. No celebraría ni una asistencia", ha confesado el futbolista del Albacete.