Verano complicado

"Verano largo y complicado. Dias en los que no tenia noticias. Tengo que agradecerle al Oviefo el esfuerzo por la paciencia que tuvo. Vengo con muchas ganas de ayudar".

Estado físico

"Es cierto que he hecho toda la pretemporada aunque sin competir en los partidos. Con el COVID dejé de entrenar pero fueron poco los días que pude moverme. Hoy he entrenado y he corrido un poco por mi cuenta. No estoy en mi mejor momento, está claro. He hablado con el club par coger el tono lo más rápido posible".

Objetivo en el Oviedo

"Lo que quiero es disfrutar y crecer junto al equipo. Hacer un equipo es el objetivo. El club está haciendo un gran esfuerzo. Los jugadores tenemos que estar a la altura".

¿Es Oviedo el lugar donde se ha sentido más valorado?

"En Oviedo me siento como en casa. Tenia muchas ganas de venir a pesar de que se demoró mucho la llegada. Lo hablé con el mister al final de la temporada pasado y lo teníamos muy claro".