Hablamos con José Verdú Nicolás 'Toché' tras anunciar su retirada del fútbol. Cuelga las botas uno de los últimos iconos del Real Oviedo.

La decisión de retirarse

"Necesitaba ilusionarme. Un jugador sin ilusión no puede seguir. Tenía cosas y por eso me costó decidirme pero han ofrecido ser director deportivo y he aceptado"

Cómo lo decide

"El día tenía que llegar. Este verano después de darle muchas vueltas ha legado el mío".

El momento de contárselo a su gente cercana

"Poco a poco vas madurando el momento de la retirada. Hay que hacer lo que a uno le hace feliz. Ha sido una carrera bastante exitosa para mí y ahora a centrarse en otra cosa".

¿Futuro director deportivo o entrenador?

"Tengo también el curso de entrenador. Ha surgido todo como un favor del presidente. Me ha dicho que me hiciera cargo y no me ha dado tiempo a pensarlo. Me planteaba ser entrenador pero quiero aprender, empezar con buen pie desde abajo y ya se verá en un futuro".

Lo que supone el Real Oviedo en su carrera

"Oviedo fueron mis mejores años, donde más querido me he sentido. El Atlético de Madrid me hizo crecer y el Oviedo me hizo madurar. El Oviedo siempre será el equipo más importante de mi carrera"

¿Futuro en el Real Oviedo?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Siempre estaré al servicio del Oviedo de una forma u otra. En el futuro nunca se sabe".

El Real Oviedo 21-22

"Creo que están haciendo buenos fichajes. El fichaje de Borja Bastón me ilusionapara la delantera"