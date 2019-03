El Oviedo interrumpe las relaciones con el Sporting y transmite a la Liga su hartazgo

El derbi del pasado domingo deja consecuencias muy relevantes en la parcela institucional. El Real Oviedo rompe relaciones con el Sporting por el trato que recibió la afición azul en El Molinón. El club del Tartiere lo hizo público en un comunicado. El Oviedo interrumpe las relaciones institucionales con el Sporting "de ahora en adelante hasta certificar que nuestros aficionados reciban un trato respetuoso, justo y acorde con el que merecen”.

“Teníamos una relación correcta con el Sporting, y en este caso no ha sido así. Tenemos que defender a nuestra afición. Llamaré a Javier (Fernández), como es lógico. Esta situación merece una explicación. Hubo cacheos ridículos. Si no ofenden a nadie, no sé por qué se quitan camisetas", aseguró Jorge Menéndez Vallina, presidente del Oviedo, en El Partidazo de COPE. “No es un tema sólo con el Sporting, nuestra afición ha sufrido tratos injustos en otros estadios. La Liga también tiene culpa, debería preocuparse más de estos temas, no es de recibo".

Además, en el comunicado, el Oviedo transmite a La Liga su "hartazgo" con determinadas situaciones que considera arbitrarias e injustas, y que "se están produciendo de forma reiterada" en varios estadios. Como medida de protesta, el Consejo de Administración y los trabajadores del club entrarán al Carlos Tartiere en el minuto doce del partido contra el Deportivo.

El Sporting va a responder, en principio, con otro comunicado. Según fuentes del club rojiblanco, habrá una respuesta contundente. En Mareo se han sorprendido al encontrarse con el escrito del Real Oviedo.