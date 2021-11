"El Oviedo es el rival más importante de nuestra historia"

El Real Oviedo tendrá que viajar a Mallorca para la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Allí, los de Ziganda, se medirán a un equipo modesto, pero plagado de ilusión, el Andratx el próximo 1 de noviembre a las 20:00 horas. El cuadro balear militaba hace tres campañas en Regional Preferente y ha vivido un gran crecimiento en los últimos años.

“Si hace tres años nos dicen que íbamos a jugar la Copa ante el Oviedo, les diría que de qué manicomio se han escapado”, bromea el presidente del club balear, Rafa Ribot, en Deportes COPE Asturias. El responsable del equipo asegura que “Para un pueblecito como el nuestro, jugar la Copa del Rey ante todo un Real Oviedo, con la historia que tienen, es una alegría inmensa para nosotros”.

La eliminatoria ya está teniendo repercusión en este humilde club. “Me está sorprendiendo que mucha gente de la zona me está pidiendo entradas porque son del Oviedo y del Oviedo. Me da miedo que haya más gente del Oviedo. Ayer, cuando se supo el sorteo, mucha gente me ha pedido entradas. Tenemos un campo pequeño. Haremos lo posible para que todo el mundo pueda tener su sitio”, admite el presidente. Ribot define al Andratx como “un club humilde. Tenemos un máximo de 400 personas en cada partido. No tenemos nada de comparación con el Oviedo. Nos hacemos respetar, eso sí”. Sin embargo, las cosas están marchando bien esta temporada en Sa Plana. El equipo está instalado en los puestos que dan derecho a jugar el play off de ascenso a Primera RFEF.

Lo que tienen claro es que este es el partido más importante de la historia del club. “Hace dos años jugamos la previa ante el Andorra. A nivel de categoría, en la historia del club, es el rival más importante que hemos tenido”, expone Ribot.

Sa Plana es un terreno de juego sintético. “Es un campo artificial, tiene tres años y está en buen estado. Tenemos una capacidad para 1.000 personas. Estamos hablando con el Ayuntamiento para que todo el mundo pueda estar”, asegura. El encuentro, eso sí, no variará su escenario. Desde el Andratx tienen claro que quieren jugar en su casa. “Preferimos tener pocos y buenos que muchos... podríamos solicitar al Baleares o al Mallorca, pero lo bonito es jugar en el pueblo. Es la ilusión que tenemos”, concluye Rafa Ribot.