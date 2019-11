“Fue un derbi bastante equilibrado, un empate justo. La parada de Champagne estuvo muy bien, pero Ortuño tuvo dos ocasiones muy claras en la primera parte, no es habitual que las falle. Si fuera un combate de boxeo, los jueces, no por unanimidad, habrían dado la victoria quizá al Sporting. Pero el cero a cero refleja el partido. El análisis de Rozada sobre el miedo a perder me pareció perfecto”. Así resume Heri Frade el primer duelo regional de esta temporada.

El periodista asturiano cree que “la indiferencia y la frialdad con la que el Tartiere despidió al equipo es el veredicto de la afición. Por no pitar, se quedaron callados”. Frade vio a "un Sporting que tenía el descargo de ser el visitante, sin afición desplazada. El Sporting iba con menos presión. El Oviedo estaba presionado por la clasificación y, además, cuando eres el local, se espera más de ti”.

Heri Frade confía en que el mercado de invierno sirva para aumentar las opciones de permanencia. “Si el Oviedo no se refuerza, es carne de cañón. Lo tengo clarísimo. Este equipo no aguanta toda una temporada en Segunda. Si proyectas los puntos hasta el final, no te salen las cuentas. El Oviedo lo tiene que hacer mucho mejor o se irá a Segunda B”, apunta.

“Hay que contratar al director deportivo y que este, en consonancia con el entrenador y su idea de juego para salvar la temporada, intente prescindir de jugadores y, a partir de ahí, reforzarse. Veo un problema muy grande en la zona de creación. Además, el Oviedo necesita un jugador que se eche el equipo a la espalda cuando no esté Saúl Berjón. El Oviedo, en Segunda, no puede depender tanto de un futbolista como le pasa con Berjón”.

El periodista de COPE tiene “mucho miedo a esta temporada”. Y amplía su análisis: “Me da mucho miedo. (La permanencia) va a precisar lo mejor de todos: entrenadores, jugadores, gestores y aficionados. Vienen curvas. Espero que no nos estrellemos, pero tenemos que estar muy concentrados todos, porque si no, se nos puede ir”.