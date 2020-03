El Oviedo recibe 400 entradas pero solo pone a la venta 124

Sorpresa en el Tartiere. El Real Oviedo ha recibido 400 entradas. Finalmente, el Extremadura ha aumentado la cifra de localidades que se había comprometido a enviar. Pese al cambio, el Oviedo ha decidido vender solo 124 entradas, la cantidad que anunció el club por medio de un comunicado en su página web.

Desde la semana pasada, el Oviedo y el Extremadura han mantenido varios desencuentros. En el Tartiere no comprendieron que el club de Almendralejo no respondiera a la petición de entradas realizada desde Asturias. Tras un comunicado de queja, los dirigentes extremeños argumentaron, entre otras cosas, que el cambio de dirigentes en el club había dificultado el acceso a las claves de los correos electrónicos, por lo que no habían visto la petición oviedista. El Real Oviedo dudó de esa versión. A varios aficionados asturianos que llamaron a las oficinas del Extremadura les respondieron que el equipo rival no había solicitado entradas.

Pese a recibir un paquete de 400 localidades, el Oviedo ha decidido vender solo las 124 entradas que se acordaron por escrito, con el objetivo de evitar algún imprevisto de última hora en el propio estadio. La desconfianza es total. Además, el Oviedo intuye que hay aficionados que, a 48 horas del partido, ya no van a modificar su plan de no viajar a Almendralejo. Las entradas disponibles están a la venta para los abonados en la tienda oficial de la calle Caveda al precio de 25 euros.