Derrota del Real Oviedo para recibir al 2023 en Liga, en un partido en el que fue inferior al Andorra y cayó de manera justa. Sobre todo en una primera parte en la que los azules estuvieron totalmente superados. En la segunda mitad, el Oviedo mejoró ligeramente, los locales no mataron el partido, y al final casi hasta estuvo cerca el equipo carbayón de poder rascar un punto, pero finalmente se vuelve de vacío.

Albanis fue el jugador que capitalizó los ataques andorranos en los primeros minutos y que trajo de cabeza a la defensa del Real Oviedo. El primer susto fue en el minuto 11. El griego, siempre vertical, encaró a David Costas que arriesgó a la hora de intentar recuperar y derribó al jugador local. El árbitro señaló penalti, pero finalmente el gallego estuvo certero, arriesgando fuera del área y la infracción no fue máxima.

Fue el propio Albanis el protagonista del primer gol. Recibió en un dos contra uno, con el control libró fácil a un Lucas mal perfilado, y trazando la diagonal buscó el disparo a la base del primer palo al que no llegó Braat. El Andorra se adelantaba en el marcador después de unos minutos de notable superioridad en el juego.

Al Oviedo le estaba costando. Apenas conseguía tener el balón y en defensa no era capaz de frenar al equipo local. Los azules estaban superados. Consiguió asustar Bretones con un disparo lejano tras una presión alta de Jimmy, pero fue un espejismo. El Andorra siguió mandando y tuvo una opción clarísima para anotar el segundo, después de un centro de Mika Mármol y una prolongación de Carlos Martínez, el balón le quedó a Allende en boca de gol. Una espectacular acción defensiva de Costas impidió el segundo casi sobre la línea.

Hubo unos minutos, en torno a la media hora de juego, en los que el Oviedo cogió mínimamente la temperatura del partido y con algún balón parado llevó peligro, pero el Andorra seguía encontrando espacios y siempre con verticalidad. Tanto por dentro como por fuera. Cuando lo mejor para el Oviedo era llegar al descanso con vida, el Andorra le negó ese privilegio. Fue el propio Albanis el que remató un rechace en el área pequeña después de un pase de la muerte desde la derecha. Varapalo para el Oviedo, que cuajó los peores minutos de la época Cervera.

Un Cervera que pese al mal balance de la primera parte, no hizo cambios de cara a la segunda. No en el once. Pero sí en la agresividad. El Oviedo salió mucho más agresivo y consiguió pisar el área por primera vez en el partido. Bastón recibió en el perfil izquierdo y su disparo con la zurda lo blocó sin mayor problema Lizoain. Los azules estaban asumiendo riesgos, con balón y sin él y el Andorra buscaba aprovecharlo. Esos riesgos sí que es cierto que en lo positivo, también acercaban a los azules a Lizoain. Nuevamente fue Bastón el que lo intentó, en este caso por el costado derecho del área, pero Lizoain salió rápido a tapar.

Albanis seguía jugando a placer y encarando cada vez que recibía el balón. Un pase desde la izquierda al punto de penalti a punto estuvo de suponer el tercero, con el remate de Germán Valera, pero Braat lo evitó con su pierna izquierda. El Andorra no mató el partido cuando pudo, las pulsaciones del encuentro bajaron, y eso al que gana no siempre le viene bien. En el minuto 75 el Oviedo recortó distancias a balón parado. Koba botó con mimo una falta desde el costado zurdo y Dani Calvo impuso su envergadura para meter a los azules en el partido.

El gol espoleó al Oviedo de cara a volcarse en la recta final. Koba cogió el peso. Tras una combinación por la izquierda con Bretones, su centro no encontró rematador y el balón quedó suelto en el área pequeña. Lizoain achicó bien sobre ese rechace y Viti no pudo dirigir el disparo entre los tres palos. El Andorra aun así buscaba el tercero. Después de una acción en la que se pidió mano de Costas, Bakis disparó dentro del área, pero Braat rechazó y Bretones despejó cuando el balón iba a entrar.

El Andorra mostraba evidentes problemas defendiendo el balón parado, y a punto estuvo el Oviedo de nuevo de aprovecharlo. El centro de una falta lateral de Koba lo remató Obeng, pero Lizoain metió la mano para despejar a córner. Los locales supieron defenderse con la pelota en los últimos compases, y mejoraron en la defensa del balón parado para rechazar los últimos intentos azules. Con el partido agonizando, Bakis anotó un golazo para poner el broche. El Real Oviedo no pudo comenzar el año con buen pie y suma una derrota a domicilio que deja lecturas negativas más allá del resultado.