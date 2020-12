ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA EN DCA

Borja Valle ya está en España tras su frustrada etapa en Bucarest. Los impagos propiciaron su salida de Rumanía. Su representante, Rodrigo Fernández Lobelle, ha valorado este miércoles en DCA la opción de que Valle regrese al Real Oviedo a partir del próximo enero.

“Si el Real Oviedo quiere a Borja, es uno de los equipos que valoraríamos con más atención. Él estuvo muy bien allí y estaría cerca de su casa”, resume el agente. “Sé que el Oviedo puede tener interés, pero en los últimos tiempos no hemos hablado. Tampoco con otros clubes. Yo quería sentarme con Borja y ver cuáles son sus pensamientos. Ayer llegó, nos sentamos a comer y ya hemos hablado. Ahora nos hemos dado un tiempo”, expone.

“Cuando llevé a Gustavo (Blanco Leschuk), hablé con Arnau y hablamos de Borja. En ese momento, Borja acababa de marcharse a Rumanía. En el Oviedo creo que dejó un buen cartel, y viceversa. Borja y su familia hablan maravillas del club, la afición y la ciudad”, amplía Fernández Lobelle.

El agente de jugadores explica que Valle, “tras los últimos años tan duros en el Deportivo, quería buscar algo que no lo relacionara con esos años tan difíciles con descensos y un casi ascenso. Y por eso pensó en salir. Ya ha tenido esa desconexión, y ahora sí valora volver a España”. Lobelle asegura que “Oviedo está en un sitio preferencial”: “En dos semanas empezaremos a saber dónde puede estar Borja. El Oviedo está en su corazón y en la mente”.

“El jugador está fastidiado y triste por lo que ha tenido que vivir en Bucarest. En los últimos años esto no estaba ocurriendo en el fútbol. A él le pasó en el desaparecido Ourense antes de llegar al Oviedo. Ahora hay un artículo dentro del reglamento de FIFA que dice que si no has cobrado dos salarios puedes denunciar, y si en quince días no lo subsanan, quedas libre. Eso hemos hecho”, cuenta en la entrevista. Según el agente, Borja Valle también ha vivido aspectos positivos en su etapa en Rumanía: “La afición les ayudó hasta el final. En los últimos partidos, cuando el club ya no tenía dinero, la comida la pagaba la afición. Borja se fue muy agradecido. En este caso, hay que hablar mal de un grupo de españoles, que son los que cogieron el club y nos engañaron a todos”.

BLANCO LESCHUK, FELIZ EN OVIEDO

Rodrigo Fernández Lobelle es también el representante de Gustavo Blanco Leschuk. “Gustavo es feliz en Oviedo, ha encontrado el sitio perfecto para seguir desarrollando su carrera y seguir creciendo. El único inconveniente se va a solucionar pronto: en enero ya estará su familia allí junto a él. Y cuando mejore la situación con el COVID-19, podrá disfrutar de Oviedo y Asturias y de la alegría de sus calles que yo ya conozco”, confía.

El agente recuerda cómo fue la llegada al Real Oviedo del delantero argentino: “Fui una de las partes que colaboró para que vistiera de azul. Primero fue importante el jugador, que dio el paso de dejar Turquía perdonando dinero. Arnau apostó muchísimo, el entrenador también. Yo soy la parte menos importante pero algo ayudé”.

Lobelle sigue de cerca los partidos de Leschuk: “Los jugadores son como mi familia. Siempre estoy atento a los equipos donde están, viendo sus encuentros, siguiendo el día a día”. Para que Leschuk siga en Asturias, solo hay una opción clara: el Oviedo dispondría de una compra obligatoria en caso de ascenso a Primera. No hay más cláusulas en el contrato de cesión. ¿Y si el equipo sigue en Segunda? “Si las tres partes llegáramos a un buen acuerdo, podría ser, pero vamos a pensar en el próximo partido. Si piensas a largo plazo, no disfrutas ni vives bien lo que te corresponde”, responde el representante.