El Oviedo que quiere Carrión en el derbi: "Cabeza alta, con personalidad y sin miedo a perder"

La previa del derbi asturiano llega a su fin. El Real Oviedo afronta el choque con la intención de ganar para superar a su máximo rival y seguir escalando posiciones en la tabla para colocarse en puestos de playoff de ascenso.

Los azules llegan al derbi asturiano en 8ª posición, a un punto del Sporting y a dos puntos del playoff de ascenso.

Rueda de prensa de Luis Carrión

El Real Oviedo ha completado este viernes su último entrenamiento antes del derbi. Antes de la sesión, Luis Carrión compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Convocatoria. "Luismi no llega y Costas lesionado. Además de los de larga duración. El resto, bien. Homenchenko bien, entrará".

Cómo percibes el ambiente alrededor del derbi. "Vives en la ciudad el sentimiento que hay. Cuando estás dentro estás implicado en estudiar al rival, hacerle daño. Queremos ganar allí".

Bajas del Sporting. "Influye tanto como cuando nosotros teníamos nueve o diez bajas. El jugador que salga en su equipo lo hará bien. No es lo mismo que juegue Cote que Pablo, son características diferentes".

Alineación. "Estamos viendo situaciones que nos puedan ofrecer ellos a nivel de presión defensiva. Tengo tanta gente bien que tengo dudas. Trataremos de elegir el mejor once no solo para el inicio sino para después hacerles daño en el transcurso".

Plan de partido. “El plan de partido es el mismo. Pero tenemos mucha responsabilidad con los aficionados. Gente que viajó fuera en Ferrol o Santander, que empuja en casa, que se ha abonado… se nota la ilusión en la ciudad y es un elemento más de motivación. Hay mucha gente que va a ser muy feliz si ganamos en Gijón”.

Si puede ser un derbi diferente. “Partidos cerrados no hemos hecho ninguno. Hay más tensión en un partido así pero no debería ser. Tenemos que ir a ganar y si no lo conseguimos que sea intentando ir a ganar”.

Qué espera para mañana. "Mucha gente se azul ilusionada. Que los que salgan de azul en el verde lo hagan bien y podamos ganar el partido. Que sean tres puntos más contra un rival que está por delante. Supondría adelantarlo y ganarles el goalaverage que es importante”.

Tabla primera y segunda parte. “En mis equipos siempre hemos metido un montón de goles del 60 en adelante y no es casualidad. Tratamos de desgastar al rival. Y aquí encima hay jugadores decisivos que salen al final y hace que ganemos muchos partidos. Nos gustaría a todos como el partido de ida del Eldense, pero muchas veces no es así. Y para ganar hay que competir bien casi cien minutos”.

Sobre el Sporting. “El mister trabaja bien, lo conozco. Son un equipo competitivo. Son capaces de competir bien. El otro día es anecdótico el resultado en Zaragoza. Hay que hacer un buen partido porque están por delante de nosotros y queremos hacer las cosas mejor que ellos para poder adelantarlos”.

Cómo afronta en lo personal. "Estoy tranquilo pero tengo ganas. Para mí sería importante devolverle a toda la gente lo que han hecho en los días previos. Este partido hace mucha ilusión a la gente de aquí. Para ganar este partido hay que hacer las cosas incluso mejor que otros encuentros porque jugamos siempre. Espero que al final seamos todos felices porque hemos ganado".

Papel con los jugadores. “Siempre se dice lo de la cabeza fría pero es difícil. Me gustan los equipos activos y que sientan. Que no nos pasemos de revoluciones. Me gusta que mis equipos tengan energía y corazón".

¿Los cambios están planeados o hay algo de improvisación? “Me hago una idea del partido que muchas veces se va a la mierda en el minuto cinco (risas). Y otras tienes pensado en cómo hacer daño. A veces creo que uno está muy bien y hará más daño cuando el rival esté cansado. Por eso digo siempre que es tan importante el que sale de inicio como los que entran. El otro día no tenía planeado hacer tres cambios al descanso pero entendía que tenía que ser así”.

Bajas central. "Jaime, Marco Esteban, Homenchenko, Luismi… Estamos plenamente tranquilos si cualquiera tiene que jugar ahí. Nos sabe mal la lesión de Costas pero tiraremos para adelante como hemos hecho otras veces“.

Tarjeta azul. “No he leído mucho. Seguramente será un elemento más para criticar a muerte lo que hagan y lo que no hagan. Lo que tenemos que hacer es competir. Ya evaluaremos”.

Homenchenko. “Es un tío listo, con hambre y con ganas. Entiende bien el juego. Viene de trabajar con Bielsa. Nos puede dar salida de balón desde atrás y juego defensivo si juega en el centro del campo. De momento, lo que he visto está muy bien. Lo importante es que un jugador venga con ganas y Homenchenko viene con todas las del mundo”.

Ambiente. “Es uno de los motivos por los que vienes aquí, ver el seguimiento y la afición que tiene el Real Oviedo… Mi hija me mete una presión. En el cole la mitad son del Oviedo y la mitad del Sporting. No querría ir a su cole el lunes. Eso le pasará a mucha gente de Oviedo, por eso queremos ganar. “

Cómo visualiza el partido. “Lo visualizo de forma muy positiva, imagino cosas que van a salir bien, luego el rival se mueve. Quiero un equipo que vaya con la cabeza alta y con personalidad. Que vaya a ganar”.