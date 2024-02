El Oviedo se posiciona: Latores está "difícil" y del Mundial 2030 "no hay conversaciones"

Agustín Lleida y Roberto Suárez aprovechaorn la presentación de Santiago Homenchenko para valorar la situación institucional y de mercado en el Real Oviedo.

El director general y el director deportivo respondieron a las preguntas de los periodistas acerca de cuestiones relevantes en la actualidad del club, como la ciudad deportiva, la posición del Oviedo en la candidatura de El Molinón a ser sede del Mundial 2030 o la valoración del mercado de fichajes.





Agustín Lleida ve "difícil" la opción de Latores y habla del Mundial 2030

Ciudad deportiva de Latores. "No hay nada que comunicar, pero buscamos la mejor opción a nivel económico, de tiempos y de localización. Cuando tengamos algo que reúna las condiciones lo comunicaremos. La opción de Latores está difícil. Si avanzara con más velocidad se habría hecho, pero ahora buscamos otras posibilidades a nivel económico, de localización y de tiempos".

La primera piedra en Latores. "Cuando hicimos ese acto pensamos que la situación iba a ser diferente. Si valoramos otras opciones a día de hoy, pensaremos dos veces un acto como el de ese momento".

¿Alguien les ha engañado? "Había un proyecto, no lo pudimos llevar a cabo y exploramos otras opciones. Los negocios a veces salen y otras no. Tratode firmar a muchos jugadores y no por eso me siento engañado. A veces, el desenlace no es el que uno espera. Se busca otra opción, no pasa nada".

¿Cuál es la posición del Real Oviedo con respecto al Mundial 2030? "Hubo una comida en Gijón porque nos invitó la RFEF. Nuestra labor como club es tener una buena relación con todos los estamentos. Después de eso no ha habido ninguna conversación más ni ningún acercamiento. Ha habido mucho ruido, pero nosotros no tenemos nada que ver con esa cndidatura. No es que estemos en contra, pero no ha habido acercamientos ni conversaciones. No estamos en ninguna candidatura".

Polémica arbitral en el derbi. "No vamos a ganar nada. Desde el Grupo Pachuca respetamos al colectivo arbitral. Los árbitros son personas como nosotros, como los jugadores. Hay días mejores y peores. En el fútbol todo se compensa y si seguimos así estaremos más cerca de que las cosas salgan bien que mal. Nos lo compensará el fútbol en algún momento".

Fondo Norte. "Tenemos que vivir todos en armonía. Afición, club y Policía Nacional. Nosotros estamos en predisposición de acatar lo que se nos mande y de trabajar en armonía por todas las partes".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Roberto Suárez valora el mercado y la operación de David Costas

Valoración de la plantilla. "Creemos que tenemos la plantilla más compensada, se ha mejorado. Hay temor con las leisones, aunque se ha bajado ese tema. Hemos visto hasta última hora la opción de un jugador como Homenchenko. Ahora estamos con más equilibrio que antes del mercado porque hemos reforzado ".

David Costas. "Creemos que operar era la mejor solución. Donde se va a operar y con quien se va a operar es el mejor sitio. Tenemos la confianza de tenerlo cuanto antes. Es de presente y de futuro, por eso los pasos deben ser firmes y seguros. Si está antes de terminar la temporada mejor, pero es un jugador de mucho calado y muy importante".

Abel Bretones. "Ha decidido quedarse con nosotros. Hemos acordado que en un futuro hablaremos de su situación contractual. Ha demostrado fidelidad al proyecto del Grupo Pachuca en el club y queremos que ahora se centre todo en el día a día".

Jugadores que terminen contrato. "Siempre pensamos en el rendimiento y la competición de ahora. Es algo secundario las renovaciones. Con el míster estamos encantados, es una persona importante dentro del proyecto. Todo el mundo sabe las intenciones, pero las fuerzas están en centrarnos en el partido ante el Burgos".

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE AGUSTÍN LLEIDA Y ROBERTO SUÁREZ AQUÍ