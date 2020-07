El Oviedo, a por los seis puntos de casa

El periodista de COPE Isaac Fouto ha contado en el TJA las impresiones que ha extraído al compartir unos minutos en la zona de prensa del Carranza con la expedición del Real Oviedo. "Les he visto asumir la derrota de hoy. Sabían que era muy difícil contra un Cádiz que se la jugaba por arriba. Pero he visto al Oviedo con mucha confianza para salvarse con los dos partidos que tiene en casa. Saben que tienen que ganar sí o sí en el Tartiere para salvarse. Yo, cuando he hablado con ellos, no he visto a un equipo hundido", ha contado Fouto.

"Sangalli, Ortuño, Luismi y Berjón son cuatro jugadores fundamentales que tienen que aparecer en esta recta final. En Cádiz no han sido titulares y eso lo nota el equipo. Yo creo que el Oviedo se va a salvar, son las sensaciones que me da el equipo. Además, hay muchos enfrentamientos directos", explica el periodista en el postpartido del Tiempo de Juego Asturias.

La expulsión de Ibrahima

En el acta del partido se explica la expulsión de Ibrahima Baldé: "Fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a mí desde la zona de la grada habilitada como banquillo con los brazos en alto y protestando de forma ostensible una de mis decisiones tras haber sido advertido".

A Isaac Fouto le ha sorprendido la expulsión: "Sangalli me dijo que no había escuchado nada. Sin un insulto por medio, me sorprende que sea una roja directa y no, en todo caso, una doble amarilla. Es extraño. Creo que está mal. Debería haber sacado la amarilla y, si sigue la protesta, después la roja. Lo veo innecesario", precisa. "Será un partido de sanción; no la veo recurrible", añade Fouto.