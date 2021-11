"En Oviedo podría ser tan feliz o más que en Miranda"

Matheus Aiás, que comienza a entrar con más frecuencia en los planes de Ziganda en el Oviedo, regresa a la que fue su casa: Anduva. El delantero brasileño cuajó su mejor época en el fútbol español con el Mirandés que llegó hasta semifinales de Copa del Rey en 2020.

Así llega el Oviedo a Miranda

"La verdad que llegamos bien. Importante sumar y hemos sumado en casa. Partido muy bueno para coger más confianza. Es un partido difícil el del Mirandés pero vamos allí a sumar".

Más presencia en el equipo

"La confianza la coges en el entrenamiento y después en el partido. Quiero jugar pero respeto la decisión del míster. Luego hay que estar preparado para hacer todo lo que uno puede en la cancha y darle rendimiento al equipo".

Vuelta a Anduva

"Partido especial. Fui mui feliz junto a la afición y algunos compañeros que tengo por allá. Mucha alegría por regresar a Anduva otra vez".

Oportunidades en los próximos partidos

"Sigo haciendo mi trabajo y tratando de conseguir mis minutos y mi oportunidad. En el fútbol tenemos que estar preparados".

¿Valora salir en enero ante la falta de oportunidades?

"Desde que he llegado he querido jugar pero el míster optó por otras opciones. Tenemos una plantilla muy larga y hay buenas opciones arriba. Espero mi oportunidad y si me la da... pues contento".

Comparación con su etapa en Miranda

"Me siento más preparado qe en Miranda. No he podido tener la continuidad aún que tuve en el Mirandés. Estoy en proceso y me agarro a eso. Puedo ser tan feliz o más que en miranda aquí en Oviedo".