El Oviedo se da un último plazo

"¿Quién va a ser el director deportivo del Real Oviedo?". La pregunta se repite entre directivos y representantes. En los despachos del fútbol se ha generado expectación ante el anuncio que se espera en la capital de Asturias. A diferencia de otras ocasiones, el club está siendo más hermético, y hasta por los medios de comunicación han asomado menos nombres que en anteriores búsquedas.

El Oviedo, situado ante el imprevisto, en un escenario para nada habitual, se enfrenta al inicio de mercado sin contar con una cabeza visible en la dirección deportiva. El mercado será extenso, apenas ha habido movimientos, y el verano, con la crisis del coronavirus aún dejándose notar, "será especialmente largo", tal y como van explicando los directores deportivos de LaLiga que comparecen en las salas de prensa. Pero en el Oviedo saben que el tiempo corre en contra.

Los dirigentes azules, con varias vías abiertas en el proceso de búsqueda, han contactado con un selecto grupo de candidatos. Prima el conocimiento de la categoría y la capacidad de adaptación para ejecutar decisiones a corto plazo. El factor económico también influye. La selección realizada a finales de 2019 sirvió para trazar el primer plan. Como han informado varios medios, Rubén Reyes y Juan Luis Mora han formado parte de la lista. La decisión final no está comunicada, por lo que ningún candidato sabe si es el elegido, y así lo reconocen abiertamente.

En el caso de Rubén Reyes, en 2019 llegó a estar reunido con los dirigentes y el cuerpo técnico del Oviedo en un punto intermedio entre Asturias y Madrid. Su contratación estaba muy avanzada. Finalmente, Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, no accedió a su salida y el exjugador del Oviedo permaneció en su actual club. En conversación con COPE, Reyes asegura que está centrado en el partido del 'play off' de este jueves de su equipo contra el Leganés y que no tiene propuesta alguna para vincularse al Oviedo. Al menos, hasta ahora. Porque la decisión, según fuentes del Oviedo, comienza a vislumbrarse pero no está adoptada al 100% ni, por tanto, comunicada al interesado.

De Rubén Reyes se valoró su trabajo en el Rayo, la buena sintonía en las conversaciones y su pasado oviedista, lo que le aporta un conocimiento de la casa. Sobre Juan Luis Mora, desde el Levante explican a COPE que no les consta su posible salida camino del Carlos Tartiere. En los últimos días, hubo otras propuestas impulsadas dentro del club, desde diferentes estamentos de la entidad. También hubo una reunión con César Palacios antes de que el exdirector deportivo del Numancia aceptara la oferta del Eibar. Arturo Elías, con toda la información enviada desde Oviedo, tiene la última palabra y también ha podido explorar una tercera vía como ya ocurrió en la elección de Francesc Arnau.

El Oviedo se da un último plazo para llamar al elegido y que este, con una hoja de ruta ya tratada con el club, comience a trabajar en los despachos del Carlos Tartiere. El entrenador, por su parte, sigue muy atento este proceso, incierto de puertas hacia fuera y seguido con una enorme curiosidad en muchos ámbitos del fútbol. El representante de José Ángel Ziganda espera por una llamada, o la llegada del nuevo director deportivo, para seguir avanzando en la negociación y cerrar la esperada renovación.