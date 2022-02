"Oviedo es parte de mi historia, nunca sabes dónde te pondrá el fútbol"

Estuvo en el Tartiere, ¿cómo fue la vuelta?

"Suelo ir por Oviedo porque tengo amigos por ahí. Cuando tengo tiempo voy por la ciudad. Sí veía algunos partidos en Segunda B y en Tercera. Estoy a veces por Oviedo".

¿Dónde estás ahora?

"Llevo casi 30 años viviendo en Madrid. Aprovechando que mi hijo, que tiene 16 años, tenía festivo, aprovechamos para ir a Oviedo. En este tiempo no tuve trabajo en España, pero mi familia y mi casa están aquí".

Cuenta con dos ascensos a la Premier. ¿Es otro fútbol?

"Es una Liga complicada. Como la Segunda en España. Podría ser un poco más física. Hay posibilidades de gastar más dinero y traer a gente de fuera, de tener más calidad. Diría que es la Segunda más importante de todo el mundo. Hay muchos equipos grandes. Hay mucha gente en los estadios. Llevo un montón de años trabajando en este nivel y estoy acostumbrado y disfrutando de este trabajo".

¿Por qué hay menos gente en los estadios en España?

"En mi último trabajo, donde acabé a finales de noviembre, había una media de 17.000 espectadores en los estadios, independientemente de los resultados. Esta gente viene de años y años. Tiene que ver con la tradición. Históricamente es siempre así para todos los clubes".

¿Tiene que ver con la organización de la Liga?

"Mi opinión es esa. Hay un montón de partidos. Jugamos entre semana, en horario de Champions y eso no afecta nada. La gente es solamente de un equipo, independientemente de si están en Premier, en Championship. Están esperando únicamente a que su equipo suba".

Que alguien tan enamorado de España, solamente ha entrenado una vez en aquí... ¿por qué no más oportunidades?

"Nunca sabes dónde te va a colocar el fútbol. Estuve trabajando en siete países. Tengo ganas de trabajar. No he tenido problemas de marcharme a Israel, a Qatar, a Inglaterra. Mientras esté trabajando por el mundo, tendré más opciones de tener trabajo y de tener trabajo en España".

¿Te gustaría que fuera en Oviedo?

"Nunca se sabe. En todos los sitios son trabajos serios. El Oviedo es un club especial. Tengo un pasado allí. En este momento, mi visita fue por temas personales y para enseñarle a mi hijo qué camiseta defendió su padre. Hay gente trabajando y luchando duro. Les mando ánimo para conseguir el objetivo. Oviedo es parte de mi historia. El fútbol decidirá dónde iremos a parar".

Se ha hablado mucho de tu visita. Respetas a Ziganda, pero ¿algún día…? ¿La Segunda te cubre tu caché?

"Yo cuando era jugador he experimentado jugar por casi nada y por mucho dinero; siendo entrenador, lo mismo. El fútbol va a decidir dónde vas a acabar. Como jugador y como entrenador pretendemos firmar contratos grandes, pero a veces eso no es posible. Hay sitios donde se paga más que en España y donde se paga menos que en España. No se trata de dinero, se trata de ambición, de tesón, de organización, de visión de qué hay que hacer. Las victorias no se pagan con dinero. Si yo pudiera pagar por subir un equipo o lograr un campeonato… en el fútbol no se puede hacer".

Para un entrenador, ¿es más especial triunfar en un sitio donde has jugado?

"Cualquier equipo es un trabajo serio. No se trata de un jugador, de un entrenador. Hay que empujar por todos los lados para tener al equipo arriba. Hay equipos históricos. El Oviedo merece estar en Primera. Hay que subir algunos escalones más altos para poder obtener esta opción".

¿Cuál es tu propuesta futbolística?

"Eso depende del equipo que tengas en las manos, si conviene empezar por atrás o por el campo contrario. Creo que jugando bien, tienes más opciones de ganar. Si no hay plantilla, hay que encontrar la manera para ganar partidos. He tenido varios equipos en las manos y algunos jugaban diferente a otros. Hay que encontrar el camino para lograr victorias".

¿Qué dijo tu hijo del Tartiere?

"Mi hijo bien, mide como yo, es portero. A ver si empieza a parar algo (ríe). Tiene buena pinta. Estuvimos disfrutando de todo esto. Es un poco tímido. Disfrutó conmigo".

¿La gente te paraba mucho?

"Tengo mis amigos por ahí. Estoy acostumbrado a que me reconozcan. La gente en Oviedo es muy agradable, educada. Nunca he tenido ningún problema. Lo intentamos pasar bien. Disfrutamos de mis amigos y del fútbol. No ha sido un partido especialmente bueno, pero sin duda el Oviedo puede jugar bien. A ver si puede ganar el próximo partido".

¿Cómo has vivido el paso del Oviedo por Segunda B y Tercera?

"Me acuerdo que me acerqué un día para verlo. Creo que jugaron contra el Caudal de Mieres y perdieron 0-1 también. No sé si soy gafe. Recuerdo que Paco, que era mi compañero, era el entrenador del Caudal. Estuve viniendo todos estos años y vine a ver algún partido sin molestar a nadie. Es un trabajo serio. Como cuando estás tratando de levantar una fábrica. Hay que tener algunos gastos para tener beneficios. El Oviedo tiene un gran estadio, un gran nombre, tiene una ciudad preciosa. Hay que currar más y empujar este proyecto con más fuerza si quieres que esto funcione y vuelva a donde estuvo hace 30 años. El milagro es esperar que toque este año, pero, normalmente, en negocios serios no ocurre".

¿Lo ves difícil este año?

"Este año está el Tenerife, que está bien. Luchando para top-6. Es una oportunidad que hay que intentar para tratar de aprovecharla. No hay que esperar al año que viene. Todo viene de un trabajo serio. Cada uno lucha por lo suyo, en una dirección, por lo que necesita este club. Vine para disfrutar con mis amigos y ver un partido, no debería entrar en un análisis del club. No lo conozco suficiente".