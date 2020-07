El Oviedo ofrecerá la renovación a Saúl Berjón y a Christian Fernández

El Real Oviedo ya trabaja con vistas a la temporada 2020-21. La dirección deportiva se centra en cerrar las renovaciones de futbolistas de la actual plantilla. Francesc Arnau trabaja para confirmar la continuidad de dos de los futbolistas que terminan contrato: Saúl Berjón y Christian Fernández. Así lo ha asegurado el máximo responsable de la parcela deportiva en una rueda de prensa telemática este miércoles.

Berjón y Christian son dos de los futbolistas con más peso en el primer equipo oviedista. Si renuevan, ambos iniciarían su quinta temporada en el conjunto carbayón. Saúl Berjón ha disputado esta temporada 23 encuentros, 17 de ellos como titular, y se ha consolidado como el máximo asistente de la plantilla. Por su parte, Christian Fernández ha jugado 36 encuentros este curso, 32 de ellos como titular. Arnau negociará los nuevos contratos con sus representantes.

Otro de los nombres a tener en cuenta es el de Borja Sánchez. En el club azul son conscientes de que han de valorar mucho su futuro. “Tiene calidad de Primera, pero hay que acompañarle de un trabajo que tiene que hacer. Lo hemos hablado. Tiene que dar ese cambio. Ojalá podamos hacer un camino para que llegue a ser el futbolista que puede ser”, ha comentado Arnau.

Mossa y Carlos Hernández, cuyos contratos finalizan en 2021, también tienen asegurada su presencia en la próxima plantilla del Real Oviedo.

Quienes no continuarán en el primer equipo azul son los porteros Champagne y Alfonso Herrero, el centrocampista Lolo, el carrilero Sebas Coris y el delantero Ibrahima Baldé. Todos ellos finalizaban su contrato y ya saben que no seguirán vistiendo de azul.

En cuanto a los jugadores que esta temporada actuaron cedidos, el Real Oviedo intentará retener a Luismi y a Lunin. En el caso del portero, que llegó en el mercado invernal a préstamo por parte del Real Madrid, la dirección deportiva azul ve “difícil” su continuidad. Luismi, con su rendimiento, ha centrado el interés de varios clubes. También se trabaja para prolongar la continuidad de Bárcenas. En cuanto a Ortuño, Arnau ha reconocido la dificultad de una posible vuelta al tener contrato con el Albacete tras la permanencia del club manchego.

Arnau ha confirmado que Samuel Obeng tendrá ficha con la primera plantilla la próxima campaña. Por su parte, Viti y Riki se jugarán tener ficha profesional a lo largo de la pretemporada, mientras que la situación de Jorge y Javi Mier “queda en estudio”.

Además, el club oviedista le buscará una salida a Edu Cortina. Steven Prieto no cuenta para el primer equipo, mientras que aún no se han entablado conversaciones con dos de los jugadores que regresan tras salir cedidos en invierno: Diegui y Javi Fernández. En todo caso, Arnau tiene claro que “no habrá tres laterales derechos”. En cuanto al otro jugador que salió cedido en el mercado de invierno, el delantero Joselu, firma por tres temporadas por el Tenerife.

Respecto al equipo filial, la planificación también avanza. El entrenador Emilio Cañedo seguirá al frente del Vetusta tras firmar su renovación en la noche del martes. El segundo equipo azul volverá a competir en Segunda B la próxima temporada.