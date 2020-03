El Oviedo más férreo sale del descenso

Los dos o tres apuntes que Ziganda se afana en ofrecer al equipo han resultado ser unos pilares sólidos en los que asentar la reacción del Real Oviedo, que ha superado una derrota crítica en Lugo para impulsarse a la zona de la permanencia. De momento, los azules han sabido recuperarse para abandonar el pozo de la clasificación. El técnico navarro no varía el mensaje, pero el equipo muestra señales de vida compatibles con la Segunda División. En Almendralejo, el control oviedista fue mayúsculo.

El Oviedo jugó el partido que había entrenado durante la semana en El Requexón. En el verde, ni una coma se movió de la teoría de Ziganda ante un Extremadura superado por su rival. Los jugadores azules hicieron una réplica sin fisuras del plan diseñado. El entrenador ha hecho un buen diagnóstico de situación, ha transmitido sus ideas de forma nítida al grupo y los futbolistas han asomado la cabeza cuando la temporada se volvía desesperante.

Ziganda varió la banda izquierda con Christian Fernández y Yoel Bárcenas. El preparador del Oviedo está ejecutando decisiones necesarias más allá de nombres y gustos del aficionado. Se podría decir que está dando con la tecla, aunque el recorrido aún presente curvas y muchos repechos a superar. El equipo muestra más solidez, Lunin no sufre de los nervios al ver menos a los delanteros rivales y los centrales ganan batallas a los atacantes más fornidos. El Oviedo, en defensa, durante dos partidos largos, se ha olvidado de hacer regalos. A ello ayudan también la pareja Luismi-Tejera, los apoyos de los laterales y hasta el incansable trabajo de los jugadores más ofensivos.

Ante todo prima el orden. Porque, a la hora de atacar, los recursos nunca faltaron desde el inicio de la temporada. El Oviedo de Almendralejo fue un conjunto con las características que demanda la Segunda División. Sus argumentos meten de lleno al equipo en la pelea por la permanencia.

El tercer gol de Rodri Ríos y la obra maestra de Sangalli dispararon al Oviedo en el marcador. El delantero está cumpliendo, con creces, con el ímpetu mostrado desde el día de su presentación. El extremo vasco, por su parte, es una máquina que no falla ni en las peores tardes. A su trabajo, incansable, sumó un gol por la escuadra.

Ziganda no permite la relajación. Sus gritos desde la banda eran una advertencia contra un posible exceso de confianza. En estas situaciones, un paso en falso puede significar un gran tropezón. El Oviedo necesita mantener el rigor para no sufrir. Por suerte, el único despiste defensivo llegó muy tarde. El Extremadura ya no tenía fuerzas ni tiempo y los azules gestionaron bien esos momentos de riesgo.

Con seis puntos consecutivos, el Real Oviedo coge impulso y vivirá algo más sosegado fuera del descenso. Sin relajación, pero con una mejoría que sitúa al equipo en competencia con más rivales por la salvación. El Oviedo, que pudo cortarse en la clasificación, sale reforzado de dos duelos directos bien encauzados por José Ángel Ziganda.