"En Oviedo me han hecho sentirme el futbolista más querido del mundo"

Miguel Linares pone hoy, 10 de enero de 2022, punto y final s su exitosa carrera como futbolista profesional. A sus 39 años, y tras varios problemas con las lesiones, el maño ha decidido anunciar su retirada del fútbol. Hemos hablado con él en la portada de Deportes COPE Asturias sobre su carrera, sobre su inolvidable etapa en el Real Oviedo y sobre sus planes de futuro.

Cómo se siente el día de su retirada

"Lo tenía prácticamente asumido, pero esto es como cuando tienes un familiar muy mal, al que le queda poco. Piensas que estás preparado pero cuando llega el momento dices 'hostia, no pensé que era tan duro'. He hecho un vídeo y no una rueda de prensa porque sabía que me iba a derrumbar y no me gustan las despedidas. Estoy emocionado de tantas muestras de cariño que me llegan de toda España".

Mensajes de cariño tras anunciar su retirada

"Ha sido publicarlo a eso de las 12:00 y montón de medios de comunicación, jugadores, entrenadores... Me ha escrito mucha gente, mensajes que no he podido compensar. Me ha escrito Mossa, Mata, la gente de prensa... tardaré un rato en contestar a todo el mundo porque me gusta contestar a todos. Estoy emocionado de tanto cariño".

¿Da vértigo la vida después del fútbol?

"Antes de cocinero fui fraile. Antes de ser futbolista me tocó ganarme la vida como pude, en fábricas. Sólo iba de noche porque si iba de mañanas no podía entrenar. Me tocó hacer muchos sacrificios para luego saborear lo que me llegó. Estaba acostumbrado a una vida muy cómoda porque allí donde vas te abren las puertas, no tienes que hacer colas... pero no me da miedo. He sido consciente durante toda mi carrera de lo que costaba cobrar un sueldo normal y he sabido tener la cabeza en su sitio. Me he estado preparando para este día desde el primer día que fui profesional".

Qué ha supuesto el Real Oviedo en su carrera

"Los cuatro años del Oviedo junto con mi vuelta al primer equipo del Zaragoza fue que el fútbol me devolviera tantos sacrificios que he hecho. Trabajar mucho de noche, madrugar para ir a entrenar... He tenido compañeros que han tocado la Primera División haciendo menos méritos. Habiendo disfrutado lo que disfruté el Oviedo y haber debutado con el primer equipo del Real Zaragoza significa que el fútbol ha sido justo conmigo".

El cariño de la afición del Real Oviedo

"Creo que es mutuo ese cariño. Siempre he dicho que llevarte tanto cariño, palabras bonitas... todo eso compensa no haber podido haber jugado en Primera División. En Oviedo me han hecho sentirme el futbolista más querido del mundo. A Messi o a Cristiano les querrá más gente pero la gente que les quiera no le han demostrado más cariño del que me han demostrado a mí. Como mucho tanto. Más... seguro que no".

El futuro

"Dedicaré más tiempo a mi familia. Tengo tres pequeños y tengo mucho trabajo con ellos. Tengo el título de entrenador y me gustaría seguir vinculado al fútbol. No descarto seguir en el fútbol pero no tengo pensado a día de hoy coger un juvenil, por ejemplo. Puede que cambie de opinión en dos días... pero hoy es lo que pienso".