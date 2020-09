"El Oviedo me habló de una posible vuelta, pero el Albacete me quería"

“Es un partido especial, tengo muy buenos amigos allí. Un año en el fútbol es mucho tiempo. Al Oviedo le estaré agradecido toda mi carrera por la oportunidad que me dio de jugar allí. Fui muy feliz. Les deseo lo mejor”. Alfredo Ortuño, delantero del Albacete, recibe a su exequipo este sábado en el Carlos Belmonte. “¿Si celebraría el gol si marco? Si no tuviera que celebrar los goles contra todos los ex, no celebraría ninguno”, bromea el atacante.

Ortuño avisa de la calidad de “Tejera, Sangalli y Borja Sánchez, son jugadores que pueden cambiar el partido en un segundo”. Sobre Ziganda, apunta que “es un entrenador muy metódico, que analiza al rival al mínimo detalle; (el Oviedo) es un equipo muy ordenado que busca en el rival, según el criterio del entrenador, su punto débil e intentan hacer hincapié ahí”.

El delantero del Albacete responde también sobre las opciones que hubo de continuar en el Real Oviedo: “Cuando terminamos allí la temporada, me dijeron que igual podría existir la posibilidad de volver, pero este mercado era muy raro, todo dependía de cómo iba a ser el mercado. Yo en todo momento esperé a que el Albacete tomara una decisión sobre mi futuro. La decisión fue que me quedara aquí y yo estoy muy contento. Salir a Oviedo me vino muy bien. Ahora quiero disfrutar del fútbol en el Albacete”.