Tras el sufrimiento, la alegría. Heri Frade saborea el triunfo del Real Oviedo en El Molinón. “El Oviedo supo canalizar en fútbol su necesidad. El equipo, tras el 0-1, dio la sensación de tener mucho cuajo, de querer tener la pelota, de defender con el balón. El Oviedo tuvo un cambio de marcha más y, afortunadamente, tuvo a Borja Sánchez”, destaca el presentador de 'Tiempo de Juego'.

Frade se pregunta “por qué Borja no jugó en un tramo importante de la temporada". "Tiene mucha calidad, pero también capacidad de trabajo”, destaca del autor del gran gol contra el Sporting.

“Vi un tuit de Roberto Bayón que sitúa al Oviedo como líder desde la llegada de Ziganda, no tenía esa sensación. El Oviedo no tiene una plantilla para conformarse con luchar por la permanencia, pero ahora no queda otra cosa. Ahora se trata de sacarlo adelante. La victoria en el derbi tiene que ser el espaldarazo moral definitivo. El Oviedo está muy vivo, pero no salvado. Ahora nos toca firmar que haya derbi de nuevo la próxima temporada”, confía.

Heri Frade valora la dirección de Ziganda al frente del equipo: “Yo no tenía nada contra el entrenador anterior, pero la situación requería un técnico como Ziganda, con trayectoria en el fútbol nacional”.